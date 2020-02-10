Нефть дорожает 4-й день подряд

Это нивелирует негатив от новостей о росте числа заболевших коронавирусом нового типа в Китае, сообщает Dow Jones.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу продолжают подниматься четвертые торги подряд на ожиданиях действий со стороны ОПЕК+ по сокращению добычи.

Тем не менее, цены по-прежнему остаются под давлением из-за вероятного уменьшения спроса на топливо со стороны таких отраслей, как авиационная, отмечают эксперты Commerzbank.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени подорожали на $0,01 (на 0,02%) - до $56,35 за баррель. В четверг их цена поднялась на $0,55 (на 0,99%), составив на закрытие $56,34 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) утром растут на $0,05 (на 0,10%) - до $51,47 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,25 (на 0,49%), завершив день на отметке $51,42 за баррель.

Нефть, вероятно, продемонстрирует подъем по итогам недели впервые с начала января: Brent подорожала на 3,5%, WTI - на 2,3%.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в пятницу выросли на 0,4% - до 407,8 юаня за баррель. С начала текущей недели котировки повысились на 0,8%.