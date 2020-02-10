США начнут испытания гиперзвукового оружия в 2020 году

По его словам, нынешний год является ключевым для разработки гиперзвукового оружия. Пентагон начнет проводить летные испытания, а также подготовит базу для производства гиперзвуковых систем.

Ричард отметил, что этим Пентагон обеспечит свое постоянное и видимое присутствие в мире, нацеленное на воздействие на поведение противника на всех этапах конфликта без пересечения ядерного порога.

Ранее Ричард заявил, что, пока у США не появится гиперзвуковое оружие, будут защищаться от России и Китая в этой сфере с помощью сдерживания. По его словам, Вашингтон может сделать так, что эти страны понесут значительные издержки в случае применения гиперзвукового или какого-либо другого инновационного вида оружия.

США неоднократно заявляли о трудностях в разработке гиперзвукового оружия, а также признавали лидерство России в этой сфере. Согласно оценке американского генерала Джона Хайтена, для восстановления позиций теперь потребуются годы.