Каждый год 15 февраля в мире и в нашей стране отмечается как день борьбы с раком у детей. В связи с этим весь мир стремится дарить радость и улыбки страдающим от рака детям, поддерживая их и их семьи.

Чтобы привлечь к этому внимание и показать, что они рядом с детьми с раковыми заболеваниями, команда Avrora Group посетила детишек, которые проходят лечение в детской онкологической клинике. Чтобы поддержать и обрадовать этих детей, им были представлены игрушки, о которых они мечтали и различные подарки. Кроме того, чтобы развлечь и поднять настроение детям, на встречу также были приглашены герои мультфильмов.

Avrora Group, предоставив детям особое место в плане корпоративной социальной ответственности на 2020 год, планирует продолжить ряд мероприятий в этой области. Цель состоит в том, чтобы создать улыбку на лицах детей, у которых слабое социальное обеспечение, детей шехидов и сирот, а также поддержать их в разных направлениях и быть рядом с ними.

Для информации отметим, что Avrora Group работает как дистрибьюторская компания с 1993 года. В то же время компания является одним из крупнейших производителей продуктов питания в нашей стране. Avrora Group владеет макаронной фабрикой, кондитерской фабрикой, заводом напитков, мукомольным и кормовым заводами.