Китайский коронавирус уже убил 1380 человек

Число умерших в Китае от заболевания, вызванного коронавирусом, составляет 1380 человек, выздоровели 6723, заболели 63 851. Как отмечается в опубликованном в пятницу заявлении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В пятницу утром информационный портал "Ванъи" со ссылкой на заявления региональных властей сообщил о 1488 умерших, 6982 выздоровевших и 63 918 заболевших. Данные были скорректированы по причине первоначального ошибочного двойного учета статистики из провинции Хубэй, являющейся эпицентром заболевания.

"По состоянию на 24:00 13 февраля, в Китае зарегистрировало 1380 летальных исходов от коронавируса (показатель уменьшен на 108 человек из-за повторного учета данных из провинции Хубэй), число выздоровевших составило 6723 человека, общее количество заболевших достигло 63 851, число предполагаемых случаев заболевания составило 10109", - сказано в заявлении комитета.

В документе подчеркивается, что тесные контакты с пациентами имели более 493 тыс. человек. Почти 178 тыс. находятся под медицинским наблюдением.