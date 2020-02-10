Хады Раджабли освободил кабинет в Милли Меджлисе

Бывший председатель комитета по социальной политике Милли Меджлиса Хады Раджабли попрощался с парламентом и уже вынес свои вещи из кабинета в Милли Меджлисе, сообщает Report.

Напомним, что на вчерашнем заседании Центральной избирательной комиссии было рассмотрено обращение кандидатов от Лянкяранского сельского избирательного округа №74 Баширова Равана и Азизхана Азизова в связи с выборами в Милли Меджлис, состоявшихся 9 февраля. На заседании результаты голосования по 27-ми участкам округа, где лидировал Х.Раджабли, признали недействительными, результаты Лянкяранского сельского избирательного округа №74 были аннулированы.