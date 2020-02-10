Икрам Нур, автор haqqin.az 11:09

Парламент Сирии признал геноцидом события в Османской империи в годы Первой мировой войны. В резолюции, принятой в четверг, 13 февраля, депутаты раскритиковали «любые попытки отрицать данное преступление и фальсифицировать исторические факты». Без малого девять лет гражданского конфликта в Сирии, участие в котором Турция принимала буквально с первого дня – чего уж скрывать – судьбы армян, погибших в начале прошлого века, Дамаск не волновали от слова «совсем». Сейчас – припёрло. И сирийские, извиняюсь за выражение, парламентарии - собрание людей, неизвестно кого представляющих и непонятно кем избранных - по примеру «больших дяденек» из американского конгресса и немецкого бундестага, решили расчехлить «историческое оружие».

Спикер сирийского парламента Хамуд Юсеф ас-Саббах пояснил, что решение Дамаска присоединиться к зажигательному канкану на костях, который исполняет проармянское и антитурецкое международное лобби, было принято в связи с тем, что Сирия, дескать, «подвергается агрессии Турции, основанной на отвратительной османской идеологии». А из этого, по мнению местных депутатов, следует, что атаки сирийской армии на турецких военнослужащих – это вам совсем не провокационные действия по срыву ранее достигнутых договоренностей, а «исторический акт, направленный на предотвращение повторного появления османского монстра». Вот так – и не иначе. Теперь превращение собственных городов в «лунный ландшафт», карательные зачистки населенных пунктов и колонны беженцев, «голосующих ногами» против реставрации режима Асада – все ужасы гражданской войны, в которой Дамаск ничуть не гуманнее своих оппонентов – это исторический акт борьбы с «османским монстром». А совсем не то, что вы думали, глядя на картины разрушений и трупы мирных жителей всех возрастов.

По этой логике и Башар Асад, и его окружение предстают совсем в другом свете. Они теперь «ведьмаки», которые защищают остальной цивилизованный мир от «османского чудовища». Да, внешне не слишком симпатичные, со скверным характером, выполняющие грязную работу – но ведь во имя идеалов. А потому теперь к ним нужно относиться с пониманием и, желательно, «заплатить ведьмаку чеканной монетой». Они ведь хотят как лучше для всего мира. Более того, пошли по стопам «светочей цивилизации», деятелей из Вашингтона и Берлина. Несомненно одно – в Дамаске серьезно напуганы активностью Анкары, концентрацией турецкой армии в анклаве Идлиб и решительностью Эрдогана. Но в особенности сирийскую сторону сейчас тревожит та критика, которую турецкий президент впервые с 2015 года обрушил на Москву. «Режим, поддерживаемый российскими силами и финансируемыми из Ирана боевиками, постоянно нападает на мирных жителей, совершает массовые убийства и проливает кровь», - заявил он, выступая перед депутатами турецкого парламента от правящей партии. И пообещал, что Турция будет «наносить удары по силам режима [Башара Асада – И.Н.] повсюду, независимо от соглашения в Сочи - если нашим солдатам на наблюдательных пунктах или где-либо еще будет нанесен какой-либо вред».