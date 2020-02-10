В Китае более 1,7 тысяч медиков заразились коронавирусом
Более 1,7 тысяч медицинских работников в КНР заразились коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая Цзэн Исинь.
По его словам, шестеро из заразившихся врачей умерли.
Цзэн Исинь отметил, что количество заболевших среди медперсонала растет.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.