В Китае более 1,7 тысяч медиков заразились коронавирусом

Более 1,7 тысяч медицинских работников в КНР заразились коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая Цзэн Исинь.

По его словам, шестеро из заразившихся врачей умерли.

Цзэн Исинь отметил, что количество заболевших среди медперсонала растет.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.