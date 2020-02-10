Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в Мюнхене провел встречу с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимиром Норовым, сообщает сайт главы государства.

Встреча состоялась на «полях» Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в Германии с 14 по 16 февраля.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправился в Германию для участия в 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает АзерТАдж.

Cегодня в рамках конференции по безопасности в Мюнхене президент Ильхам Алиев встретился с руководителем рабочей группы по Южному Кавказу Восточного бизнеса ассоциации Германии, главным исполнительным секретарем Veridos GmbH Андреасом Решмайером.