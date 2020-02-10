Начните онлайн торговлю вместе с BrandOnline!
Для развития любого бренда требуется найти индивидуальный подход и в этом случае идеальным помощником для вас будет успешно зарекомендовавшая себя технология Brandonline от компании Cubics Technology LLC, разрабатывающей программное обеспечение для бизнеса.
Теперь у каждого предпринимателя есть возможность приобрести адаптированный под его бренд полностью готовый к использованию онлайн-магазин и мобильные приложения на операционных системах Android и IOS всего за 21 день! Удобная система управления, простой интерфейс, отправка рекламных объявлений посредством PUSH и SMS уведомлений... и это еще не все! Структура сайта и мобильного приложения также включают в себя:
- SEO модуль, соединяющий всю необходимую для поисковой оптимизации контента информацию;
- Мини-CRM систему, позволяющая управлять базой клиентов, контролировать сроки выполнения заданий, повышать эффективность продаж;
- Систему единой корзины.
Продавать онлайн проще с Brandonline!
Более подробную информацию можно найти по ссылке: www.brandonline.az или связаться по номеру: (+994 12) 480 15 74.
Добавим, что компания Cubics Technology LLC является технологическим партнером Pasha Bank и использует передовые технологии, совмещая простоту и удобство, тем самым предоставляя вам только лучшее.