Дочерняя компания Unibank выкупает облигации у ЕБРР

28 января 2019-го года Акционер принял решение о покупке дочерней компанией Unicapital облигаций с государственным регистрационным номером AZ2011002022 (выпущенные со стороны Unibank) у Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР). Номинальная цена каждой из 580 бумаг, которые Unicapital намерен купить у ЕБРР, составляет 10.000 долларов США. В рамках данного решения Акционер Unicapital также дал согласие на продажу 580 бумаг со стороны своей дочерней компании.

Советник Наблюдательного Совета Unicapital Таир Гарибов отметил, что сделка вызвана желанием финансовой группы Unibank увеличить количество инвестиционных инструментов от надежных эмитентов на рынке Азербайджана: «С другой стороны, текущие процентные ставки на долларовые депозиты в коммерческих банках, а также ограниченное количество инвестиционных инструментов в долларах США, затрудняют для физических и юридических лиц эффективное и безопасное размещение своих средств в данной валюте. В соответствии со своей стратегией Unibank нацелен активно участвовать на рынке ценных бумаг Азербайджана как в качестве эмитента, так и в качестве инвестора. Мы считаем, что возросшая активность Unicapital на рынке ценных бумаг создаст новые возможности для участников рынка и инвесторов».

Инвестиционная Компания Unicapital, имеющая большой опыт работы на рынке ценных бумаг с 2007 года и занимающая одно из лидирующих мест по объему операций на рынке ценных бумаг Азербайджана, предоставляет услуги по инвестициям и выпуску ценных бумаг на внутреннем и заграничных рынках, а также услуги по торговле производными финансовыми инструментами.

С 2019 года Unicapital изменила свою стратегию на инвестиционном рынке. Если до конца 2018 года задачей компании было стать первой в рейтинге брокерских операций на БФБ, то теперь целью Unicapital является развитие сектора выпуска корпоративных ценных бумаг, и расширение финансирования ненефтяного сектора Азербайджана посредством ценных бумаг.

Unicapital имеет большую клиентскую базу, в которую входят как юридические, так и физические лица. Благодаря успешному опыту работы на рынке, “Unicapital” является надежным партнером как для иностранных инвесторов, стремящихся выйти на рынок Азербайджана, так и для местных юридических и физических лиц.