В SOCAR рассказали, когда будет готов TAP

«Проблемы, возникшие в прошлом, преодолены, в целом проект создания Южного газового коридора сейчас близок к завершению. Готовность TAP – последнего элемента ЮГК - составляет 91%. Консервативное время для начала работы TAP - конец 2020 года, возможно, раньше. Вся система TAP будет введена в эксплуатацию за один раз», - заявил Беглярбеков.

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) считает крайним сроком запуска Трансадриатического газопровода (TAP) конец 2020 года, сказал заместитель вице-президента SOCAR по маркетингу и инвестициям Виталий Беглярбеков в интервью изданию EURACTIV.

По словам представителя SOCAR, контракт с Италией на поставку азербайджанского газа со Стадии-2 разработки месторождения Шахдениз подписан на 25 лет, объем поставок составляет 8 млрд кубометров в год.

Беглярбеков отметил, что строительство газопровода в Италии осуществляется с высоким уровнем экологической безопасности. Однако последний 8-километровый участок на территории Италии «является наиболее чувствительным с политической точки зрения». Местное население сопротивлялось прокладке трубопровода, опасаясь за свои нетронутые пляжи и туристическую индустрию.

Кроме того, считает он, задержки в строительстве трубопровода могут быть вызваны и новыми археологическими открытиями: «Многочисленные археологические находки были обнаружены на этапе строительства трубопровода в Турции и Греции. Всякий раз, когда это происходило, работа прекращалась, приглашались власти, чтобы вмешаться».

Беглярбеков также заявил, что TAP сможет обеспечить растущие потребности Италии в природном газе: «Мы понимаем, что Италии понадобится больше газа в ближайшие 10 лет, гораздо больше, чем сейчас. С этой точки зрения пропускная способность ЮГК и его компонента TAP достаточна для покрытия большей части этого потенциального дефицита».

Представитель SOCAR также заявил, что ЮГК не является конкурентом российскому газопроводу «Турецкий поток»: «Наши объемы, законтрактированные с Грецией, Болгарией и Италией на 25 лет, начнут поступать в Италию, как только TAP будет готов. Это не может быть изменено. Будет ли еще и российский, ливийский, алжирский или какой-либо другой газ, это не имеет значения, поскольку мы обеспечили себе свое место».

Он также отметил, что твердо верит в огромный потенциал месторождения Шахдениз, «что оправдывает третий и даже четвертый этапы его разработки». Кроме того, добавил Беглярбеков, огромный газовый потенциал имеют и другие азербайджанские месторождения, находящиеся на стадии разведки и разработки.