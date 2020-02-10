Путин распорядился увековечить память Лужкова
Президент России Владимир Путин распорядился увековечить память бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом сообщает «Интерфакс».
Глава государства рекомендовал установить мемориальную доску на доме, где жил бывший глава города. Также Путин порекомендовал правительству столицы рассмотреть вопросы о присвоении имени Лужкова Московскому городскому университету управления правительства Москвы (МГУУ).
Согласно указу, планируются и другие мероприятия, посвященные памяти бывшего мэра.