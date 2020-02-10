Газета напоминает, что это событие состоялось в разгар девятимесячного роста напряженности между США и Ираном, который начался с усиления антииранских санкций Вашингтона и "достиг апогея, когда обе страны вступили в прямую военную конфронтацию у порога еще более масштабного и кровавого конфликта", - пишет Интерфакс.

В конце сентября 2019 года представители ОАЭ и Ирана провели в Абу-Даби секретные переговоры, целью которых стала стабилизация региональной обстановки, пишет американская The New York Times со ссылкой на неназванных представителей властей США и других западных стран.

В свою очередь, отмечает американское издание, ОАЭ начали секретные переговоры с Ираном после того, как Абу-Даби решил, что может сыграть уникальную роль в снижении напряженности в регионе. При этом непосредственные переговоры с иранской стороной стали частью более широкой региональной стратегии Эмиратов.

Кроме этого, утверждает газета, власти ОАЭ мало доверяли администрации президента США Дональда Трампа и были потрясены увольнением советника президента по национальной безопасности Джона Болтона, занимавшего жесткую позицию в отношении Ирана.

Отмечается, что встреча представителей Эмиратов и Ирана, прошедшая без уведомления Вашингтона, вызвала беспокойство американских властей, тем более, как уточняет NYT, правительство ОАЭ считалось крепким союзником США, придерживавшимся агрессивного подхода по отношению к Тегерану. В результате Совбез США собрался на совещание для обсуждения этих событий.

По данным The New York Times, Саудовская Аравия также пыталась добиться "дипломатического прорыва" в отношениях с Тегераном, прибегая к помощи посредников из Ирака и Пакистана.

"Согласно информации нескольких иранских дипломатов и членов Корпуса стражей Исламской революции, генерал Сулеймани играл закулисную роль в налаживании переговоров в обеих монархиях", - отмечает газета. Таким образом, заключает издание, "антииранский альянс, который пыталась выстроить администрация Трампа, зашатался".