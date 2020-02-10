Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 13:00

Правительство Ирана официально опровергло сообщения о том, что президент страны намерен уйти в отставку со своего поста. Официальный спикер иранского кабинета министров и помощник президента Али Раби при этом заявил, что «Хасан Роухани останется с нацией до конца своих полномочий», а также призвал не верить подобным сообщениям, которые, как он уверен, еще не раз появятся в будущем.

Преддверие любых выборов – время для политиков крайне нервное и беспокойное, пусть даже речь идет о выборах парламентских, которые в Иране намечены на 21 февраля. И вполне нормальной ситуацией являются эмоциональные заявления, не всегда продуманные, но тем не менее с человеческой точки зрения объяснимые. С Хасаном Роухани все несколько сложнее. Его эмоции – отражение того накала страстей, который сейчас царит в Иране и в лагере консерваторов, и в лагере реформаторов, и в стане сторонников президента. Действительно, авторство некоторых слухов о готовящейся отставке принадлежат политическим оппонентам, как их принято называть – «сторонникам жесткой линии». Но фактом является и другое – царящее разочарование в Роухани со стороны тех, кто раньше составлял его социальную базу, со стороны реформаторов и либералов. Их главная претензия – президент оказался непоследовательным в проведении курса на преобразования в стране, более того – именно его противоречивая политика и провалы в ней привели к тому, что следующие и парламентская, и президентская каденции останутся за консерваторами. И это очевидно уже сейчас, достаточно посмотреть, как работают фильтры на отсечение нежелательных кандидатов в Маджлис. Совет стражей лишил права баллотироваться на предстоящих выборах девять тысяч человек, причем 90 из них – это уже действующие депутаты, избранные в 2016 году.

Причины дисквалификации совершенно разные – вплоть до обвинений в финансовых нарушениях и употреблении наркотиков, а также в «совершении действий, противоречащих исламской морали». Что здесь правда, а что – натягивание совы на глобус – дело десятое, важно то, что в итоге в минимум 160 избирательных округах кандидатов от реформаторов кандидатов не будет вообще. Президент Роухани выступил с критикой этой практики Совета стражей Исламской республики: «Мы не можем просто объявить, что 1700 кандидатов были утверждены, и игнорировать вопрос о том, сколько политических групп представляют эти люди. Это не то, о чем идет речь». Его заявление было полностью проигнорировано, что, кстати, вполне могло послужить причиной его эмоционального срыва – политические оппоненты в Иране могут довести кого угодно, достаточно вспомнить историю заявлением об отставке министра иностранных дел Джавада Зарифа. Нынешнему президенту Ирана, по большому счету, нечего предъявить общественности, своим сторонникам и противникам в качестве списка побед. Провал ядерной сделки и удушающая петля экономической блокады. Откровенно непродуманная «топливная реформа», ударившая по карману каждого иранца и вызвавшая возмущение даже среди сторонников Роухани. Срыв диалога с Китаем, который Тегеран рассматривал как «спасительный круг» в противостоянии американским санкциям. Общее ухудшение социального самочувствия масс – список можно продолжить.