В Ашхабаде потребовали убрать ворота в частных домах

В Ашхабаде владельцев частных домов обязали в течение двух недель снять с заборов ворота, обеспечив беспрепятственный доступ на свою территорию. Об этом сообщает издание «Хроника Туркменистана».

Журналистам издания стало известно, что 12 февраля чиновники провели подворовый обход в районах Чоганлы и Хитровка. Они под роспись рассказали жителям частного сектора о новых правилах благоустройства. По словам чиновников, на тех, кто не подчинится, будут поданы иски в суд «за противодействие политике властей».

Ашхабадцы заявляют, что это не первая попытка властей лишить их права на закрытость частной территории. Четыре года назад чиновники уже заставили владельцев частных домов снести все пристройки и глухие высокие заборы. Вместо этого было разрешено оградить участки невысокими решетчатыми заборами и установить на них такие же решетчатые ворота. Но после этого резко выросло количество краж оставленного во дворах имущества. Со временем ашхабадцы вновь стали ставить надежные заборы, и до сих пор власти с этим мирились, пишет Fergananews.

История повторилась с приходом нового руководителя города. Владельцы частных домов и коттеджей, вокруг которых установлены ворота и заборы, вновь должны их демонтировать.