Синоптики о погоде на завтра
В субботу, 15 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, небольшая морось, умеренный юго-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 1-4, днем 7-10 тепла, в Баку ночью 2-4, днем 8-10 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 776 до 771 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 45-50%.
В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Умеренный западный ветер. Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем от 0 до 4 градусов тепла.