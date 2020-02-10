Католические университеты Бельгии будут готовить имамов
Два престижных католических университета Бельгии - Левен и Лувен - впервые предложат программы подготовки имамов и проповедников для мечетей. Как сообщает издание The Tablet, вопрос о необходимости организации программ обучения исламских религиозных деятелей был поднят после терактов в Брюсселе в 2016 году.
Целью программ является обеспечение будущих имамов образованием на уровне университета. Имамы, окончившие обучение, смогут впервые получать зарплаты от бельгийского государства, передает Islam Today.
«Мы создаем бельгийскую программу обучения мусульманских проповедников, чтобы уменьшить иностранное влияние. Важно, чтобы мы знали, что они изучают», - отметил министр юстиции Бельгии Коэн Генс.
Проект поддержали и лидеры мусульманской общины Бельгии, которые заявили, что он позволит интегрировать ислам в общество страны.