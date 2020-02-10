ЦИК оставил в покое 121 депутата

Распространенная 9 февраля информация о том, что будут аннулированы итоги выборов в еще нескольких избирательных округах, не нашла своего подтверждения, пишет издание Yenisabah.az.

Напомним, что накануне Центрально-избирательная комиссия аннулировала итоги выборов в 74-м Лянкяранском, 35-м Хатаинском третьем, 33-м Хатинском первым и 80-м Имишли-Бейлаганском избирательных округах. В этих округах победителями ранее были объявлены соответственно Хады Раджабли, Рауф Арифоглу, Гусейнбала Мираламов и Чингиз Ганизаде.

После отмены итогов голосования в этих округах стала распространяться информация о том, что этот процесс будет продолжен. Различные источники утверждали, что будут аннулированы итоги выборов в еще нескольких избирательных округах. Некоторые говорили даже, что будут аннулированы итоги выборов в 15 округах.

Издание Yenisabah.az со ссылкой на свои источники в ЦИК утверждает, что данный процесс уже остановлен. ЦИК проверила жалобы и по другим избирательным округам, и не нашла оснований для того, чтобы аннулировать там итоги выборов.