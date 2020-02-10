Политзаключенные в Армении и лицемерие Совета Европы полный список

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая на днях главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, коснулся проблемы двойных стандартов, применяемых Советом Европы и организациями в его структуре к Баку и Анкаре.

Глава государства с сожалением отметил, что в Совете Европы происходит процесс деградации, и эта организация теряет свое значение на международной арене, она не в состоянии оказывать какое-либо влияние на происходящие в мире процессы. Азербайджанский лидер четко указал на главную причину падения авторитета организации – это господствующие в ней лицемерие, двойные стандарты и несправедливость.

«Честно говоря, азербайджанский народ давно утратил надежды на эту организацию. Потому что на протяжении почти 20 лет в различные периоды, выполняя политический заказ, Азербайджан избирали мишенью, о нас измышляют и распространяют невероятную ложь. Азербайджан представляют как отсталую страну, происходящие в Азербайджане позитивные процессы не учитываются. Азербайджан пытаются представить лишь в черных красках и вновь, опираясь на необоснованные, сфальсифицированные данные, публикуют доклады и принимают резолюции.

Якобы в Азербайджане есть политзаключенные, якобы в Азербайджане чинят препятствия демократическому процессу. Все это – ложь, в Азербайджане нет политзаключенных, мы это хорошо знаем», - заявил Ильхам Алиев.

Между тем, страны, где имеются политзаключенные, остаются без внимания, сказал Президент, приведя в пример Армению.

«Уже больше года бывший президент Армении арестован, он был арестован после того, как заявил о желании заниматься активной политикой, и уже больше года содержится в тюрьме. Под следствием находится также президент, который руководил Арменией два года назад. В отношении него возбуждено уголовное дело и, согласно распространенной в печати информации, его дело передано в суд. Главная причина заключается в том, что бывшие президенты подвергли критике деятельность нынешней власти. В Армении арестовывают журналистов. Как мне сообщили, недавно был арестован руководитель медиаоргана. Несколько месяцев назад один из журналистов начал акцию голодовки в тюрьме и скончался от голода. Однако ни один из этих фактов не учитывается в Совете Европы. Почему? Почему к Армении проявляют одно отношение, а к Азербайджану и Турции – другое? Мы хорошо знаем ответ на этот вопрос, и еще раз хочу отметить: было бы хорошо, если бы Совет Европы занялся этими вопросами», - подчеркнул глава Азербайджана.

Такой явный, если не сказать выпячиваемый, двойственный подход одной из старейших и крупнейших международных организаций к Азербайджану возмущает своей несправедливостью. Действительно, чем можно объяснить то, что Совет Европы, травя Азербайджан и Турцию, «в упор» не видит очевидных нарушений Арменией своих международных обязательств? Между тем преследования по политическим мотивам в этой стране в буквальном смысле «лезут в глаза». Достаточно привести только несколько примеров, чтобы понять, как сильно «трясут» Армению внутриполитические дрязги, травля и беспредел.

Например, только недавно, в январе, проходила информация о задержаниях армянских оппозиционных активистов. Так, 28 января четыре армянских оппозиционера – основатели партии «Адеквад» Артур Даниелян и Константин Тер-Накалян, а также Григор Минасян и Азат Адамян - были доставлены в полицию.

По информации армянских блогеров, основной целью правоохранители ставили заполучить телефоны активистов, чтобы иметь доступ к личным перепискам и загрузить в смартфоны программы. Причем утверждается, что все это вытворялось по личному распоряжению премьер-министра Никола Пашиняна.

В тот же день полиция Армении задержала оппозиционного блогера, основателя движения «ВЕТО» Нарека Маляна по подозрению в незаконном хранении оружия. Надо отметить, что Нарек Малян является одним из главных противников Фонда Сороса в Армении. Он же - один из основателей вышеупомянутой партии «Адеквад», выступающей в оппозиции действующей власти.

Странно, но ни посольство США в Армении, ни представительства европейских организаций не заметили этот громкий политический скандал. Почему-то высокие институты политической морали не узрели в этом деле особых фундаментальных нарушений прав человека.

Все эти факты – отнюдь не первые и, по всей вероятности, не последние во внутриполитической жизни Армении. А ведь организатором и идейным вдохновителем этой кампании выступает не кто иной, как главный армянский «уличный демократ», еще недавно с уличных трибун обещавший, что не пожалеет сил для того, чтобы в Армении наконец установились «закон и порядок».

Сил Никол Пашинян действительно не жалеет. Только вот «закон и порядок» в понимании армянского премьера – это инструменты, призванные помогать ему устранять с внутриполитического поля личных врагов. Все это смахивает на дешевую месть в духе сюжетов низкопробных сериалов.

Человек, который в относительно недавнем прошлом сам был жертвой политического преследования, придя к власти, не предпринимает ничего, чтобы поднять страну с колен, остановить социально-экономический и демографический кризис, как минимум заполнить холодильники сограждан. Он сконцентрировал усилия на гонениях своих политических противников, причем в поле зрения «народного трибуна» и члены семей оппонентов. 

За примерами далеко ходить не надо. Даже поверхностный анализ армянской прессы показывает, как широко развернулась «охота на ведьм» в этой стране.

Интересно, почему Совет Европы не реагирует на такие вопиющие факты политического волюнтаризма?

Неужели организация, в основе деятельности которой заявлены принципы демократии, равенства и справедливости, принципиально закрывает глаза на эти факты нарушения прав человека в Армении, но в то же время сгущает краски, когда речь идет об Азербайджане?!

В конечном итоге, кто во всей этой ситуации останется в проигрыше – Азербайджан или Совет Европы?.. Вопрос, как говорится, из разряда риторических.

Список лиц, преследуемых по политическим мотивам в Армении (по материалам армянской прессы)

Должностные лица и общественные деятели

Имя/Фамилия

Бывшая должность

Текущий статус

Причины ареста и политического преследования

1.       

Серж Саргсян

 

3-й президент Армении

Председатель Республиканской Партии

Обвиняется в организации хищения более 1 миллиона долларов. В середине декабря 2019 года на имущество Саргсяна был наложен арест. В январе этого года еще четырем лицам было предъявлено обвинение в присвоении 489 миллионов 160 тысяч 310 драм (~ 1 миллион 20 тысяч долларов), выделенных по программе государственной поддержки.

2.       

Левон Саргсян

-

Брат  Сержа Саргсяна

Обвиняется в незаконном получении прибыли и уклонении от уплаты налогов. В розыске.

3.       

Нарек Саргсян

-

Сын Левона Саргсяна

Нарек Саргсян, экстрадированный из Чехии в Армению, был арестован по подозрению в хранении боеприпасов, взрывчатых веществ и наркотических средств. В настоящее время под арестом.

4.       

Ани Саргсян

-

Дочь Левона Саргсяна

Обвиняется в получении незаконной прибыли и уклонении от уплаты налогов. Во время следствия дала подписку о невыезде из Армении.

5.       

Александр (Сашик) Саргсян

-        

Брат  Сержа Саргсяна

В июне 2018 года был обвинен в незаконном хранении оружия. В июле 2018 года решением следственного управления Службы национальной безопасности Армении его имущество арестовано. Александру Саркисяну было дано время вернуть в бюджет средства на сумму 30 миллионов долларов. В феврале 2019 года вернул государству 19,6 миллиона долларов.

6.       

Хайк Саргсян

-

Сын Александра Саргсяна

1 июля 2018 года решением суда арестован на два месяца по обвинению в «покушении на умышленное убийство» и освобожден в сентябре того же года под залог 50 миллионов драм.

7.       

Роберт Кочарян

2-й президент Армении

-

После президентских выборов 1 марта 2008 года на митинге, организованном сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, погибли 10 человек. Роберт Кочарян, тогдашний президент страны, был арестован в декабре 2018 года по обвинению в жестоком подавлении демонстрации и свержении конституционного строя. В феврале 2019 года ему также были предъявлены обвинения во взяточничестве в размере 927 миллионов драм (около 3 миллионов долларов). В настоящее время находится под арестом.

8.       

Грайр Товмасян

Бывший депутат

Председатель Конституционного Суда.

После «бархатной революции» бывший судья был последним высокопоставленным представителем правящей Республиканской партии во властных структурах.

 

Члены семьи и близкие все еще сталкиваются с политическим преследованием.

4 октября Парламент принял решение обратиться в Конституционный суд с просьбой прекратить председательство Товмасяна. Однако Конституционный суд отказался рассматривать просьбу парламента. Для освобождения от должности в Конституцию Армении в первую очередь должны быть внесены изменения. С этой целью законопроект о внесении изменений в Конституцию от 6 февраля 2020 года был принят большинством голосов правящей партии в парламенте.

9.       

Левон Саргсян

Член Республиканской партии, в 1999-2007 годах -  депутат Парламента, член Комиссии по правам человека.

-

Предъявлено обвинение по статьям 175.1-2-3 (грабеж с нанесением серьезных телесных повреждений) и статье 223.3 («Создание преступной группировки и участие в такой группировке») Уголовного Кодекса Армении

Был задержан в России на 40 дней в ноябре 2019 года, ожидается экстрадиция в Армению.

10.   

Арсен Бабаян

Бывший заместитель главы аппарата Парламента Армении

-

21 октября 2019 года был задержан по подозрению в попытке насильственного захвата власти. В настоящее время расследуется уголовное дело, в котором он проходит вместе с Арой Баблояном.

11.   

Ара Баблоян

Член Республиканской партии, бывший спикер Парламента Армении

-

24 октября 2019 года был задержан по подозрению в попытке насильственного захвата власти, дал подписку о невыезде из страны. Уголовное дело расследуется совместно с Арсеном Бабаяном.

12.   

Самвел Узумян

Судья, расследующий преступление “27 октября”

-

Покинул Армению и был объявлен в розыск. Обвиняется в получении взятки в 51.000 долларов.

 

13.   

Серго Карапетян

Бывший министр сельского хозяйства

-

обвиняются в присвоении, совместно с бывшим президентом Сержем Саргсяном, 489 миллионов 160 тысяч 310 драмов (~ 1 миллион 20 тысяч долларов), выделенных в рамках государственной программы поддержки.

14.   

Барсег Бегларян

Председатель ООО «Флэш»

-

15.   

Самвел Галстян

Бывший заместитель министра сельского хозяйства

-

16.   

Геворк Арутюнян

Бывший начальник отдела Управления растениеводства Министерства сельского хозяйства

-

17.   

Армен Геворкян

Бывший вице-премьер

-

Обвиняется в свержении конституционного строя в связи с событиями в Армении 1 марта 2008 года.

18.   

Норайр Паносян

Бывший начальник управления Министерства юстиции

-

Арестован в октябре 2019 года. Обвиняется в превышении должностных полномочий.

19.   

Сурик Хачатрян

Экс-губернатор Суникской области

-

Обвиняется в служебном подлоге, растрате в особо крупном размере и ряде других преступлений. Арестован 19 ноября 2019 года.

Его младший сын Трдат Хачатрян обвиняется в уклонении от военной службы, а его старший сын Тигран Хачатрян обвиняется в подделке официальных документов (объявлен в розыск).

20.   

Давид Санасарян

Бывший руководитель Государственной инспекционной службы,

один из активистов "бархатной" революции

-

Обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

21.   

Гагик Хачатрян

Бывший председатель Комитета Госдоходов, бывший министр финансов

-

Задержан в августе 2019 года. Обвиняется в коррупции и присвоении государственной собственности. 6 февраля 2020 года СМИ сообщили, что ходатайство об освобождении Хачатряна под залог было отклонено и он останется под стражей.

22.   

Артур Тоноян

Бывший заместитель начальника Дорожной Полиции

-

Обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

23.   

Геворк Костанян

Бывший генеральный прокурор и бывший член парламентской фракции Республиканской партии

 

-

Обвиняется в подделке официальных документов в связи с событиями 1 марта 2008 года. В настоящее время находится в России и ведутся переговоры с Россией о его возвращении в Армению.

24.   

 

Георги Кутоян

 

 

бывший начальник СНБ

-

В январе 2020 года тело Георгия Кутояна было обнаружено в квартире в одном из зданий Еревана.

 

 

 

25.   

Микаэл Арутюнов

Бывший министр обороны

-

Обвиняется в попытке свержения конституционного строя по делу о событиях 1 марта 2008 года. Объявлен в международный розыск. Является гражданином России. По сообщениям российских СМИ, международный розыск против него был отменен на территории России.

 

 

 

26.   

 

Манвел

Григорян

Экс-депутат парламента Армении, бывший заместитель министра обороны

Председатель правления союза добровольцев «Еркрапа» (защитники Отечества), генерал

 

 

 

 

 

 

18 июня 2018 года был арестован по подозрению в совершении преступления по статье о незаконном приобретении, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. 16 января 2020 года был освобожден из-под ареста в связи с возникшими проблемами со здоровьем. Дал подписку о невыезде.

По другому делу, Григорян, его супруга Назик Амилян и сын Арман Григорян обвиняются в незаконном приобретении, перевозке и хранении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенным группой лиц неизвестных следствию по предварительному сговору.

 

 

 

 

 

27.   

Карен Григорян

Экс-мэр Эчмиадзина

Сын генерала Манвела Григоряна

Обвиняется в том, что в 2015-2018 годах, злоупотребляя своими должностными полномочиям присвоил средства общины и за взятку пристроил телохранителя своего отца на работу в городскую администрацию.

Дал подписку о невыезде из Армении.

 

28.   

Ара Григорян

-

Сын генерала Манвела Григоряна

Был вызван в управление полиции в связи  с выстрелом из газового пистолета на почве конфликта произошедшего 4-го сентября 2019 года на трассе Ереван-Армавир.

Обвиняется в хулиганстве. Дал подписку о невыезде из страны.

 

 

 

 

 

29.   

Назик Григорян

-

Супруга генерала Манвела Григоряна

Несмотря на то, что проходила в одном уголовном деле со своим мужем, несколько позже ее дело было отделено от общего дела. 8 ноября 2019 года в отношении нее было  возбуждено новое уголовное дело по факту присвоения и расхищения имущества, создания искусственного банкротства и фальсификации документов компании "Армстекло".

 

 

30.   

 

Сейран Оганян

 

Бывший министр обороны (2007), с 2008 года Начальник генерального штаба Вооружённых сил Армении

 

-

Обвиняется по делу о событиях 1 марта 2008 года. В отношении него было выдвинуто обвинение в попытке свержения конституционного строя.

В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

31.   

 

Юрий Хачатуров

Бывший Генеральный секретарь ОДКБ,

начальник Главного штаба Вооружённых сил Армении

 

-

26 июля 2018 года Хачатурову предъявлено обвинение в попытке свержения конституционного строя по делу о событиях 1 марта 2008 года. В качестве меры пресечения избран залог.

32.   

 

Ваагн Арутюнян

 

Бывший руководитель следственной группы по делу о событиях 1 марта 2008 года

-

Обвиняется по признакам части 2 статьи 308 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и части 2 статьи 309 (превышение должностных полномочий, сопряженное с применением насилия, оружия или специальных средств)  Уголовного кодекса Армении.

 

 

 

33.   

Левон Еронесян

 

 

 

Бывший заместитель начальника полиции Армении

-

Его имя упоминается в насильственном подавлении ряда мирных акций протеста. Обвиняется в превышение должностных полномочий.

 

 

 

 

34.   

 

Мигран Погосян

 

Бизнесмен,

Бывший начальник Службы принудительного исполнения судебных актов

 

 

-

Обвиняется в мошенничестве, в присвоении средств в особо крупных размерах. 

Находится в России. Ведутся переговоры с Россией о его возвращении в Армению.

 

Представители НПО, журналисты и активисты

Имя/Фамилия

Бывшая должность

Текущий статус

Причины ареста и политического преследования

1.       

Пресс-клуб

«Хаели»

(Зеркало)

 

 

-

-

В октябре 2019 подвергся нападению со стороны группы молодых людей в Ереване из-за заголовки статьи про выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на пленарной сессии заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в России.

 

 

 

2.       

 

Нарек Мутафян

 

-

Блоггеры, которые

Поддерживают Роберта Кочаряна

 

Были арестованы на два месяца за неуважение к суду, по причине того что преследовали судью Ереванского Суда общей юрисдикции Анну Данибекян ведущую уголовное дело Роберта Кочаряна, задавая ей вопросы. На данный момент находятся на свободе. 

 

 

 

3.       

Саркис Оганджа-нян

-

4.       

 

Армен Тавадян

 

Владелец «5-го канала»

 

-

Обвиняется в даче взяток свидетелям по делу о событиях 1 марта 2008 года. Наложен арест на его имущество. Исполнительный директор Харутюн Харутюнян назвал арест Армена Тавадяна  политической репрессией.    

 

 

 

 

5.       

 

Сатик Сейранян

Глава Союза журналистов Армении. Редактор сайта 168.ам

 

 

-

29 декабря 2019 года задержана со стороны СНБ.

 

Обвиняется в предоставлении ложной  информации в связи с распространением новости о понижении  рейтинга Пашиняна.

6.       

Мгер Егиазарян

 

Глава новостного сайта Haynews.am

-

5 декабря 2018 года Мгер Егиазарян начал голодовку и скончался в тюрьме 26 января 2019 года. Мгер Егиазарян был обвинен в получении прибыли в  10 тысяч долларов в операциях по даче взяток в армии совершенных с февраля 2014 года по октябрь 2018 года,  а также в совершении различных незаконных действий.

 

 

 

 

 

 
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