Политзаключенные в Армении и лицемерие Совета Европы полный список
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая на днях главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, коснулся проблемы двойных стандартов, применяемых Советом Европы и организациями в его структуре к Баку и Анкаре.
Глава государства с сожалением отметил, что в Совете Европы происходит процесс деградации, и эта организация теряет свое значение на международной арене, она не в состоянии оказывать какое-либо влияние на происходящие в мире процессы. Азербайджанский лидер четко указал на главную причину падения авторитета организации – это господствующие в ней лицемерие, двойные стандарты и несправедливость.
«Честно говоря, азербайджанский народ давно утратил надежды на эту организацию. Потому что на протяжении почти 20 лет в различные периоды, выполняя политический заказ, Азербайджан избирали мишенью, о нас измышляют и распространяют невероятную ложь. Азербайджан представляют как отсталую страну, происходящие в Азербайджане позитивные процессы не учитываются. Азербайджан пытаются представить лишь в черных красках и вновь, опираясь на необоснованные, сфальсифицированные данные, публикуют доклады и принимают резолюции.
Якобы в Азербайджане есть политзаключенные, якобы в Азербайджане чинят препятствия демократическому процессу. Все это – ложь, в Азербайджане нет политзаключенных, мы это хорошо знаем», - заявил Ильхам Алиев.
Между тем, страны, где имеются политзаключенные, остаются без внимания, сказал Президент, приведя в пример Армению.
«Уже больше года бывший президент Армении арестован, он был арестован после того, как заявил о желании заниматься активной политикой, и уже больше года содержится в тюрьме. Под следствием находится также президент, который руководил Арменией два года назад. В отношении него возбуждено уголовное дело и, согласно распространенной в печати информации, его дело передано в суд. Главная причина заключается в том, что бывшие президенты подвергли критике деятельность нынешней власти. В Армении арестовывают журналистов. Как мне сообщили, недавно был арестован руководитель медиаоргана. Несколько месяцев назад один из журналистов начал акцию голодовки в тюрьме и скончался от голода. Однако ни один из этих фактов не учитывается в Совете Европы. Почему? Почему к Армении проявляют одно отношение, а к Азербайджану и Турции – другое? Мы хорошо знаем ответ на этот вопрос, и еще раз хочу отметить: было бы хорошо, если бы Совет Европы занялся этими вопросами», - подчеркнул глава Азербайджана.
Такой явный, если не сказать выпячиваемый, двойственный подход одной из старейших и крупнейших международных организаций к Азербайджану возмущает своей несправедливостью. Действительно, чем можно объяснить то, что Совет Европы, травя Азербайджан и Турцию, «в упор» не видит очевидных нарушений Арменией своих международных обязательств? Между тем преследования по политическим мотивам в этой стране в буквальном смысле «лезут в глаза». Достаточно привести только несколько примеров, чтобы понять, как сильно «трясут» Армению внутриполитические дрязги, травля и беспредел.
Например, только недавно, в январе, проходила информация о задержаниях армянских оппозиционных активистов. Так, 28 января четыре армянских оппозиционера – основатели партии «Адеквад» Артур Даниелян и Константин Тер-Накалян, а также Григор Минасян и Азат Адамян - были доставлены в полицию.
По информации армянских блогеров, основной целью правоохранители ставили заполучить телефоны активистов, чтобы иметь доступ к личным перепискам и загрузить в смартфоны программы. Причем утверждается, что все это вытворялось по личному распоряжению премьер-министра Никола Пашиняна.
В тот же день полиция Армении задержала оппозиционного блогера, основателя движения «ВЕТО» Нарека Маляна по подозрению в незаконном хранении оружия. Надо отметить, что Нарек Малян является одним из главных противников Фонда Сороса в Армении. Он же - один из основателей вышеупомянутой партии «Адеквад», выступающей в оппозиции действующей власти.
Странно, но ни посольство США в Армении, ни представительства европейских организаций не заметили этот громкий политический скандал. Почему-то высокие институты политической морали не узрели в этом деле особых фундаментальных нарушений прав человека.
Все эти факты – отнюдь не первые и, по всей вероятности, не последние во внутриполитической жизни Армении. А ведь организатором и идейным вдохновителем этой кампании выступает не кто иной, как главный армянский «уличный демократ», еще недавно с уличных трибун обещавший, что не пожалеет сил для того, чтобы в Армении наконец установились «закон и порядок».
Сил Никол Пашинян действительно не жалеет. Только вот «закон и порядок» в понимании армянского премьера – это инструменты, призванные помогать ему устранять с внутриполитического поля личных врагов. Все это смахивает на дешевую месть в духе сюжетов низкопробных сериалов.
Человек, который в относительно недавнем прошлом сам был жертвой политического преследования, придя к власти, не предпринимает ничего, чтобы поднять страну с колен, остановить социально-экономический и демографический кризис, как минимум заполнить холодильники сограждан. Он сконцентрировал усилия на гонениях своих политических противников, причем в поле зрения «народного трибуна» и члены семей оппонентов.
За примерами далеко ходить не надо. Даже поверхностный анализ армянской прессы показывает, как широко развернулась «охота на ведьм» в этой стране.
Интересно, почему Совет Европы не реагирует на такие вопиющие факты политического волюнтаризма?
Неужели организация, в основе деятельности которой заявлены принципы демократии, равенства и справедливости, принципиально закрывает глаза на эти факты нарушения прав человека в Армении, но в то же время сгущает краски, когда речь идет об Азербайджане?!
В конечном итоге, кто во всей этой ситуации останется в проигрыше – Азербайджан или Совет Европы?.. Вопрос, как говорится, из разряда риторических.
Список лиц, преследуемых по политическим мотивам в Армении (по материалам армянской прессы)
|
Должностные лица и общественные деятели
|
№
|
Имя/Фамилия
|
Бывшая должность
|
Текущий статус
|
Причины ареста и политического преследования
|
1.
|
Серж Саргсян
|
3-й президент Армении
|
Председатель Республиканской Партии
|
Обвиняется в организации хищения более 1 миллиона долларов. В середине декабря 2019 года на имущество Саргсяна был наложен арест. В январе этого года еще четырем лицам было предъявлено обвинение в присвоении 489 миллионов 160 тысяч 310 драм (~ 1 миллион 20 тысяч долларов), выделенных по программе государственной поддержки.
|
2.
|
Левон Саргсян
|
-
|
Брат Сержа Саргсяна
|
Обвиняется в незаконном получении прибыли и уклонении от уплаты налогов. В розыске.
|
3.
|
Нарек Саргсян
|
-
|
Сын Левона Саргсяна
|
Нарек Саргсян, экстрадированный из Чехии в Армению, был арестован по подозрению в хранении боеприпасов, взрывчатых веществ и наркотических средств. В настоящее время под арестом.
|
4.
|
Ани Саргсян
|
-
|
Дочь Левона Саргсяна
|
Обвиняется в получении незаконной прибыли и уклонении от уплаты налогов. Во время следствия дала подписку о невыезде из Армении.
|
5.
|
Александр (Сашик) Саргсян
|
-
|
Брат Сержа Саргсяна
|
В июне 2018 года был обвинен в незаконном хранении оружия. В июле 2018 года решением следственного управления Службы национальной безопасности Армении его имущество арестовано. Александру Саркисяну было дано время вернуть в бюджет средства на сумму 30 миллионов долларов. В феврале 2019 года вернул государству 19,6 миллиона долларов.
|
6.
|
Хайк Саргсян
|
-
|
Сын Александра Саргсяна
|
1 июля 2018 года решением суда арестован на два месяца по обвинению в «покушении на умышленное убийство» и освобожден в сентябре того же года под залог 50 миллионов драм.
|
7.
|
Роберт Кочарян
|
2-й президент Армении
|
-
|
После президентских выборов 1 марта 2008 года на митинге, организованном сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, погибли 10 человек. Роберт Кочарян, тогдашний президент страны, был арестован в декабре 2018 года по обвинению в жестоком подавлении демонстрации и свержении конституционного строя. В феврале 2019 года ему также были предъявлены обвинения во взяточничестве в размере 927 миллионов драм (около 3 миллионов долларов). В настоящее время находится под арестом.
|
8.
|
Грайр Товмасян
|
Бывший депутат
|
Председатель Конституционного Суда.
После «бархатной революции» бывший судья был последним высокопоставленным представителем правящей Республиканской партии во властных структурах.
|
Члены семьи и близкие все еще сталкиваются с политическим преследованием.
4 октября Парламент принял решение обратиться в Конституционный суд с просьбой прекратить председательство Товмасяна. Однако Конституционный суд отказался рассматривать просьбу парламента. Для освобождения от должности в Конституцию Армении в первую очередь должны быть внесены изменения. С этой целью законопроект о внесении изменений в Конституцию от 6 февраля 2020 года был принят большинством голосов правящей партии в парламенте.
|
9.
|
Левон Саргсян
|
Член Республиканской партии, в 1999-2007 годах - депутат Парламента, член Комиссии по правам человека.
|
-
|
Предъявлено обвинение по статьям 175.1-2-3 (грабеж с нанесением серьезных телесных повреждений) и статье 223.3 («Создание преступной группировки и участие в такой группировке») Уголовного Кодекса Армении
Был задержан в России на 40 дней в ноябре 2019 года, ожидается экстрадиция в Армению.
|
10.
|
Арсен Бабаян
|
Бывший заместитель главы аппарата Парламента Армении
|
-
|
21 октября 2019 года был задержан по подозрению в попытке насильственного захвата власти. В настоящее время расследуется уголовное дело, в котором он проходит вместе с Арой Баблояном.
|
11.
|
Ара Баблоян
|
Член Республиканской партии, бывший спикер Парламента Армении
|
-
|
24 октября 2019 года был задержан по подозрению в попытке насильственного захвата власти, дал подписку о невыезде из страны. Уголовное дело расследуется совместно с Арсеном Бабаяном.
|
12.
|
Самвел Узумян
|
Судья, расследующий преступление “27 октября”
|
-
|
Покинул Армению и был объявлен в розыск. Обвиняется в получении взятки в 51.000 долларов.
|
13.
|
Серго Карапетян
|
Бывший министр сельского хозяйства
|
-
|
обвиняются в присвоении, совместно с бывшим президентом Сержем Саргсяном, 489 миллионов 160 тысяч 310 драмов (~ 1 миллион 20 тысяч долларов), выделенных в рамках государственной программы поддержки.
|
14.
|
Барсег Бегларян
|
Председатель ООО «Флэш»
|
-
|
15.
|
Самвел Галстян
|
Бывший заместитель министра сельского хозяйства
|
-
|
16.
|
Геворк Арутюнян
|
Бывший начальник отдела Управления растениеводства Министерства сельского хозяйства
|
-
|
17.
|
Армен Геворкян
|
Бывший вице-премьер
|
-
|
Обвиняется в свержении конституционного строя в связи с событиями в Армении 1 марта 2008 года.
|
18.
|
Норайр Паносян
|
Бывший начальник управления Министерства юстиции
|
-
|
Арестован в октябре 2019 года. Обвиняется в превышении должностных полномочий.
|
19.
|
Сурик Хачатрян
|
Экс-губернатор Суникской области
|
-
|
Обвиняется в служебном подлоге, растрате в особо крупном размере и ряде других преступлений. Арестован 19 ноября 2019 года.
Его младший сын Трдат Хачатрян обвиняется в уклонении от военной службы, а его старший сын Тигран Хачатрян обвиняется в подделке официальных документов (объявлен в розыск).
|
20.
|
Давид Санасарян
|
Бывший руководитель Государственной инспекционной службы,
один из активистов "бархатной" революции
|
-
|
Обвиняется в злоупотреблении полномочиями.
|
21.
|
Гагик Хачатрян
|
Бывший председатель Комитета Госдоходов, бывший министр финансов
|
-
|
Задержан в августе 2019 года. Обвиняется в коррупции и присвоении государственной собственности. 6 февраля 2020 года СМИ сообщили, что ходатайство об освобождении Хачатряна под залог было отклонено и он останется под стражей.
|
22.
|
Артур Тоноян
|
Бывший заместитель начальника Дорожной Полиции
|
-
|
Обвиняется в злоупотреблении полномочиями.
|
23.
|
Геворк Костанян
|
Бывший генеральный прокурор и бывший член парламентской фракции Республиканской партии
|
-
|
Обвиняется в подделке официальных документов в связи с событиями 1 марта 2008 года. В настоящее время находится в России и ведутся переговоры с Россией о его возвращении в Армению.
|
24.
|
Георги Кутоян
|
бывший начальник СНБ
|
-
|
В январе 2020 года тело Георгия Кутояна было обнаружено в квартире в одном из зданий Еревана.
|
25.
|
Микаэл Арутюнов
|
Бывший министр обороны
|
-
|
Обвиняется в попытке свержения конституционного строя по делу о событиях 1 марта 2008 года. Объявлен в международный розыск. Является гражданином России. По сообщениям российских СМИ, международный розыск против него был отменен на территории России.
|
26.
|
Манвел
Григорян
|
Экс-депутат парламента Армении, бывший заместитель министра обороны
|
Председатель правления союза добровольцев «Еркрапа» (защитники Отечества), генерал
|
18 июня 2018 года был арестован по подозрению в совершении преступления по статье о незаконном приобретении, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. 16 января 2020 года был освобожден из-под ареста в связи с возникшими проблемами со здоровьем. Дал подписку о невыезде.
По другому делу, Григорян, его супруга Назик Амилян и сын Арман Григорян обвиняются в незаконном приобретении, перевозке и хранении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенным группой лиц неизвестных следствию по предварительному сговору.
|
27.
|
Карен Григорян
|
Экс-мэр Эчмиадзина
|
Сын генерала Манвела Григоряна
|
Обвиняется в том, что в 2015-2018 годах, злоупотребляя своими должностными полномочиям присвоил средства общины и за взятку пристроил телохранителя своего отца на работу в городскую администрацию.
Дал подписку о невыезде из Армении.
|
28.
|
Ара Григорян
|
-
|
Сын генерала Манвела Григоряна
|
Был вызван в управление полиции в связи с выстрелом из газового пистолета на почве конфликта произошедшего 4-го сентября 2019 года на трассе Ереван-Армавир.
Обвиняется в хулиганстве. Дал подписку о невыезде из страны.
|
29.
|
Назик Григорян
|
-
|
Супруга генерала Манвела Григоряна
|
Несмотря на то, что проходила в одном уголовном деле со своим мужем, несколько позже ее дело было отделено от общего дела. 8 ноября 2019 года в отношении нее было возбуждено новое уголовное дело по факту присвоения и расхищения имущества, создания искусственного банкротства и фальсификации документов компании "Армстекло".
|
30.
|
Сейран Оганян
|
Бывший министр обороны (2007), с 2008 года Начальник генерального штаба Вооружённых сил Армении
|
-
|
Обвиняется по делу о событиях 1 марта 2008 года. В отношении него было выдвинуто обвинение в попытке свержения конституционного строя.
В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.
|
31.
|
Юрий Хачатуров
|
Бывший Генеральный секретарь ОДКБ,
начальник Главного штаба Вооружённых сил Армении
|
-
|
26 июля 2018 года Хачатурову предъявлено обвинение в попытке свержения конституционного строя по делу о событиях 1 марта 2008 года. В качестве меры пресечения избран залог.
|
32.
|
Ваагн Арутюнян
|
Бывший руководитель следственной группы по делу о событиях 1 марта 2008 года
|
-
|
Обвиняется по признакам части 2 статьи 308 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и части 2 статьи 309 (превышение должностных полномочий, сопряженное с применением насилия, оружия или специальных средств) Уголовного кодекса Армении.
|
33.
|
Левон Еронесян
|
Бывший заместитель начальника полиции Армении
|
-
|
Его имя упоминается в насильственном подавлении ряда мирных акций протеста. Обвиняется в превышение должностных полномочий.
|
34.
|
Мигран Погосян
|
Бизнесмен,
Бывший начальник Службы принудительного исполнения судебных актов
|
-
|
Обвиняется в мошенничестве, в присвоении средств в особо крупных размерах.
Находится в России. Ведутся переговоры с Россией о его возвращении в Армению.
|
Представители НПО, журналисты и активисты
|
№
|
Имя/Фамилия
|
Бывшая должность
|
Текущий статус
|
Причины ареста и политического преследования
|
1.
|
Пресс-клуб
«Хаели»
(Зеркало)
|
-
|
-
|
В октябре 2019 подвергся нападению со стороны группы молодых людей в Ереване из-за заголовки статьи про выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на пленарной сессии заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в России.
|
2.
|
Нарек Мутафян
|
-
|
Блоггеры, которые
Поддерживают Роберта Кочаряна
|
Были арестованы на два месяца за неуважение к суду, по причине того что преследовали судью Ереванского Суда общей юрисдикции Анну Данибекян ведущую уголовное дело Роберта Кочаряна, задавая ей вопросы. На данный момент находятся на свободе.
|
3.
|
Саркис Оганджа-нян
|
-
|
4.
|
Армен Тавадян
|
Владелец «5-го канала»
|
-
|
Обвиняется в даче взяток свидетелям по делу о событиях 1 марта 2008 года. Наложен арест на его имущество. Исполнительный директор Харутюн Харутюнян назвал арест Армена Тавадяна политической репрессией.
|
5.
|
Сатик Сейранян
|
Глава Союза журналистов Армении. Редактор сайта 168.ам
|
-
|
29 декабря 2019 года задержана со стороны СНБ.
Обвиняется в предоставлении ложной информации в связи с распространением новости о понижении рейтинга Пашиняна.
|
6.
|
Мгер Егиазарян
|
Глава новостного сайта Haynews.am
|
-
|
5 декабря 2018 года Мгер Егиазарян начал голодовку и скончался в тюрьме 26 января 2019 года. Мгер Егиазарян был обвинен в получении прибыли в 10 тысяч долларов в операциях по даче взяток в армии совершенных с февраля 2014 года по октябрь 2018 года, а также в совершении различных незаконных действий.