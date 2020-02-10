14:46

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая на днях главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, коснулся проблемы двойных стандартов, применяемых Советом Европы и организациями в его структуре к Баку и Анкаре. Глава государства с сожалением отметил, что в Совете Европы происходит процесс деградации, и эта организация теряет свое значение на международной арене, она не в состоянии оказывать какое-либо влияние на происходящие в мире процессы. Азербайджанский лидер четко указал на главную причину падения авторитета организации – это господствующие в ней лицемерие, двойные стандарты и несправедливость.

«Честно говоря, азербайджанский народ давно утратил надежды на эту организацию. Потому что на протяжении почти 20 лет в различные периоды, выполняя политический заказ, Азербайджан избирали мишенью, о нас измышляют и распространяют невероятную ложь. Азербайджан представляют как отсталую страну, происходящие в Азербайджане позитивные процессы не учитываются. Азербайджан пытаются представить лишь в черных красках и вновь, опираясь на необоснованные, сфальсифицированные данные, публикуют доклады и принимают резолюции. Якобы в Азербайджане есть политзаключенные, якобы в Азербайджане чинят препятствия демократическому процессу. Все это – ложь, в Азербайджане нет политзаключенных, мы это хорошо знаем», - заявил Ильхам Алиев. Между тем, страны, где имеются политзаключенные, остаются без внимания, сказал Президент, приведя в пример Армению. «Уже больше года бывший президент Армении арестован, он был арестован после того, как заявил о желании заниматься активной политикой, и уже больше года содержится в тюрьме. Под следствием находится также президент, который руководил Арменией два года назад. В отношении него возбуждено уголовное дело и, согласно распространенной в печати информации, его дело передано в суд. Главная причина заключается в том, что бывшие президенты подвергли критике деятельность нынешней власти. В Армении арестовывают журналистов. Как мне сообщили, недавно был арестован руководитель медиаоргана. Несколько месяцев назад один из журналистов начал акцию голодовки в тюрьме и скончался от голода. Однако ни один из этих фактов не учитывается в Совете Европы. Почему? Почему к Армении проявляют одно отношение, а к Азербайджану и Турции – другое? Мы хорошо знаем ответ на этот вопрос, и еще раз хочу отметить: было бы хорошо, если бы Совет Европы занялся этими вопросами», - подчеркнул глава Азербайджана. Такой явный, если не сказать выпячиваемый, двойственный подход одной из старейших и крупнейших международных организаций к Азербайджану возмущает своей несправедливостью. Действительно, чем можно объяснить то, что Совет Европы, травя Азербайджан и Турцию, «в упор» не видит очевидных нарушений Арменией своих международных обязательств? Между тем преследования по политическим мотивам в этой стране в буквальном смысле «лезут в глаза». Достаточно привести только несколько примеров, чтобы понять, как сильно «трясут» Армению внутриполитические дрязги, травля и беспредел.

Например, только недавно, в январе, проходила информация о задержаниях армянских оппозиционных активистов. Так, 28 января четыре армянских оппозиционера – основатели партии «Адеквад» Артур Даниелян и Константин Тер-Накалян, а также Григор Минасян и Азат Адамян - были доставлены в полицию. По информации армянских блогеров, основной целью правоохранители ставили заполучить телефоны активистов, чтобы иметь доступ к личным перепискам и загрузить в смартфоны программы. Причем утверждается, что все это вытворялось по личному распоряжению премьер-министра Никола Пашиняна. В тот же день полиция Армении задержала оппозиционного блогера, основателя движения «ВЕТО» Нарека Маляна по подозрению в незаконном хранении оружия. Надо отметить, что Нарек Малян является одним из главных противников Фонда Сороса в Армении. Он же - один из основателей вышеупомянутой партии «Адеквад», выступающей в оппозиции действующей власти. Странно, но ни посольство США в Армении, ни представительства европейских организаций не заметили этот громкий политический скандал. Почему-то высокие институты политической морали не узрели в этом деле особых фундаментальных нарушений прав человека. Все эти факты – отнюдь не первые и, по всей вероятности, не последние во внутриполитической жизни Армении. А ведь организатором и идейным вдохновителем этой кампании выступает не кто иной, как главный армянский «уличный демократ», еще недавно с уличных трибун обещавший, что не пожалеет сил для того, чтобы в Армении наконец установились «закон и порядок». Сил Никол Пашинян действительно не жалеет. Только вот «закон и порядок» в понимании армянского премьера – это инструменты, призванные помогать ему устранять с внутриполитического поля личных врагов. Все это смахивает на дешевую месть в духе сюжетов низкопробных сериалов. Человек, который в относительно недавнем прошлом сам был жертвой политического преследования, придя к власти, не предпринимает ничего, чтобы поднять страну с колен, остановить социально-экономический и демографический кризис, как минимум заполнить холодильники сограждан. Он сконцентрировал усилия на гонениях своих политических противников, причем в поле зрения «народного трибуна» и члены семей оппонентов. За примерами далеко ходить не надо. Даже поверхностный анализ армянской прессы показывает, как широко развернулась «охота на ведьм» в этой стране. Интересно, почему Совет Европы не реагирует на такие вопиющие факты политического волюнтаризма? Неужели организация, в основе деятельности которой заявлены принципы демократии, равенства и справедливости, принципиально закрывает глаза на эти факты нарушения прав человека в Армении, но в то же время сгущает краски, когда речь идет об Азербайджане?! В конечном итоге, кто во всей этой ситуации останется в проигрыше – Азербайджан или Совет Европы?.. Вопрос, как говорится, из разряда риторических. Список лиц, преследуемых по политическим мотивам в Армении (по материалам армянской прессы)