Инициатором этой процедуры, что примечательно, явилось само БДИПЧ в лице Питера Тейлора, председателя миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами в Азербайджане. Согласитесь, ситуация достаточно необычная: главнонадзирающий за соответствием азербайджанских парламентских выборов европейским стандартам просит лишить статуса наблюдателя одного из членов своей команды.

На состоявшемся вчера, 13 февраля, заседании Центральной избирательной комиссии Республики Азербайджан была отменена аккредитация одного из наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, госпожи Айгюн Аттар.

Естественно, первые вопросы возникает к самому господину Тейлору: как вы проводите комплектование своей «полицейской команды ОБСЕ», если потом требуете от Центральной избирательной комиссии страны, которую приехали оценивать, аннулировать полномочия одного из членов своей команды? И стоит ли с трепетом и вниманием относиться к вашим оценкам порядка проведения выборов в других странах, если вы порядок внутри своей команды обеспечить не можете?

Впрочем, не будем слишком строги к господину Тейлору, люди иногда внезапно непредсказуемы, всякое бывает, вроде бы как никогда не подумаешь на человека – а оно по-разному выходит.

Так что главная интрига заключается не в том, что он решил обратиться к ЦИК Азербайджана с просьбой признать одного из членов своей команды недостойным статуса «полицейского ОБСЕ» - а причина, по которой Айгюн Аттар в одночасье из почтенного наблюдателя, которому открыты все дороги и на различных трибунах предоставляется первое слово, превратилась в «изгоя».

И тут мы сталкиваемся с некими странными противоестественными явлениями. Которые можно назвать избирательной демократией, односторонней объективностью, а проще и точнее всего – двойными стандартами.

Итак, прибыв в Азербайджан в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ 3 февраля, госпожа Айгюн Аттар обратила внимание на то, что ее коллеги по команде настроены в отношении предстоящих выборов в Милли Меджлис достаточно предвзято, более того – уже заранее определили для себя, что столкнется с многочисленными нарушениями. Словом, все по накатанной колее, достаточно вспомнить, что «полиция ОБСЕ» традиционно подвергает любые выборы в Азербайджане резкой критике, цитирую: «Процесс выборов не соответствовал стандартам ОБСЕ и принятым Азербайджаном обязательствам».

У Айгюн Аттар этот предвзятый настрой и заранее сформировавшееся негативное отношение вызвали серьезные опасения в объективности выводов, которые могут быть сделаны при оценке выборов в Милли Меджлис. Напомним, что госпожа Аттар – историк, причем – далеко не из последних, автор ряда широко цитируемых работ и обладатель престижнейшей премии Сократа Оксфордского университета, в профессиональных кругах ценящегося как своего рода Нобелевская премия. И уж ей ли не знать, как предвзятость и необъективность находят свое отражение в документах и декларациях.

Своими опасениями она поделилась в социальных сетях, причем, нужно особо отметить, в достаточно корректных выражениях, без налета скандальности и драматизации, заявив лишь о том, что «предвзятость повредит объективности». И уже 11 февраля, в день выборов, она узнала о том, что руководство миссии БДИПЧ ОБСЕ намерено аннулировать ее статус международного наблюдателя. За упущения в работе? Нет, именно за высказанное личное мнение, в котором корректно, с позиций ученого-историка критиковался настрой «полицейской команды» из Европы.