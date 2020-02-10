Академия оказалась под огнем критики, главным образом, со стороны феминистских организаций, после объявления 12 номинаций на премию - аналога американского Оскара для фильма Р.Полански «Офицер и шпион» Правление академии отправилось в отставку за две недели до распределения и вручения высоких наград. В заявлении для прессы говорится, что принятое решение призвано «успокоить ситуацию», и «чтобы Сезары остались большим праздником кино».

Мы не раз сообщали о скандалах вокруг именитого режиссера польского происхождения Романа Полански. Только что стало известно, что из-за него правление французской национальной киноакадемии Cesar ушло в отставку.

В середине ноября протесты французских феминисток в Париже сопровождали предпремьерный показ (об этом мы сообщали тогда же) фильма Романа Полански «Офицер и шпион» о знаменитом «деле Дрейфуса». Несколько десятков разгневанных женщин заблокировали вход в кинотеатр, где должен был состояться сеанс, скандируя «Полански насильник, виновато кино», а в руках они держали транспарант с надписью «Полански преследует женщин».

Протестующие таким образом привлекли внимание к делу женщины-фотографа Валентин Монньер, которая 8 ноября на страницах газеты Le Parisien, где она обвинила режиссера в избиении и насилии, которые произошли еще в... 1975 году. Тогда ей было 18 лет. Адвокат Р. Полански полностью отверг ее обвинения.

Роман Полански преследуем властями США с 1977 года, когда он сбежал от суда в Лос-Анджелесе, будучи обвиняем в изнасиловании несовершеннолетней. Обвинение состояло в том, что он дал снотворное и алкоголь 13-летней Саманте Гейли (ныне Геймер), а потом дело дошло до сексуальных контактов с ней в доме актера Джека Николсона.

Согласно законодательству штата Калифорния, любой контакт с несовершеннолетней приравнен к насилию. Тогда по договоренности с судом, Полански признал сексуальный контакт, что освободило его от других обвинений. В рамках соглашения он провел 42 дня в тюрьме. Однако перед вынесением приговора, он спешно покинул США, опасаясь, что судья не соблюдет условия правовой сделки.

В последние годы появились новые обвинения режиссера в сексуальном насилии. Например, в 2010 году британская актриса Шарлотт Льюис обвинила его в том, что он принудил ее к сексу, когда ей было 16 лет. А два год тому назад женщина, под псевдонимом «Робин» заявила, что режиссер также вынудил ее заниматься с ним сексом, и ей тоже было 16 лет. Это якобы произошло в 1973 году.

Точно так же, в 2017 году 61-летняя немецкая актриса Ренате Лангер заявила швейцарской полиции, что поляк изнасиловал ее в городе Гштаад в 1972 году, когда ей было 15 лет. Однако дело было закрыто из-за срока давности.

Адвокат выдающегося режиссера вновь заявил, что все обвинения «вспомнивших» прошлое женщин, не имеют под собой никаких оснований.