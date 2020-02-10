МБА – первый банк, присоединившийся к системе оценки кредитов Минсельхоза

Международный банк Азербайджана с целью расширения доступа к кредитным продуктам для предпринимателей, работающих в сельскохозяйственном секторе, присоединился к Системе оценки сельскохозяйственных кредитов Агентства по сельскохозяйственному кредитованию и развитию при Министерстве сельского хозяйства страны. Таким образом, Межбанк стал первым банком в стране, присоединившимся к этой системе.

Система под названием AzALES была разработана для агентства при поддержке Европейского банка реконструкции и развития, а также Европейского союза, Франкфуртской школы финансов и менеджмента. Новое решение позволяет точнее оценивать риски в аграрном секторе и быстрее рассматривать заявки на кредит.

Система облегчает доступ фермеров к финансовым ресурсам. В то же время позволяет банкам и кредитным организациям экономить ресурсы и правильно оценивать риски.

Управляющий директор МБА Наргизханым Билендерли сказала, что предоставление финансовой поддержки сельскохозяйственным проектам является приоритетом для банка. По ее словам, банк расширяет свои связи с малыми и средними предпринимателями, работающими в ненефтяном секторе, в том числе и аграрном.

«Банку важно правильно оценивать риски, когда речь идет о кредитовании сельскохозяйственных проектов. Наше подключение к системе AzALES будет очень полезным в этом отношении. Кредитные продукты, предлагаемые на выгодных условиях, станут более доступными для сельхозпроизводителей. Мы также сможем повысить удовлетворенность клиентов за счет ускорения подачи заявок на кредит».

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информцентр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.