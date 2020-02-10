Оторвавшаяся от континента холода ледовая гора имеет поверхность площадью около 300 квадратных километров. Для сравнения — площадь Мальты 316 квадратных километров. - Естественно, что ледник реагирует на изменения климата в мире, - говорит Марк Дринкуотер из агентства ESA.

Об этом свидетельствуют снимки из космоса, сделанные во время специальной миссии спутником Sentinel-2 Европейского космического агентства (ESA).

Глобальное потепление находит новые подтверждения. Причем масштабы его поражают. От ледника Пайн Айленд в Антарктиде оторвался гигантский айсберг, размеры которого равны острову Мальта в Средиземном море.

По данным американского космического агентства NASA, если бы антарктический ледник Пайн Айленд растаял, то уровень Мирового океана поднялся бы на 1,2 метра, что неминуемо привело бы к глобальной катастрофе. Несомненно, что в таком случае все приморские страны ощутили бы это на своей территории. Так как большую часть поверхности Земли составляют моря и океаны, можно сказать, что катастрофы не избежал бы никто.

В свою очередь, специалисты ESA публикуют тревожные данные: с 90-х годов прошлого века этот ледник теряет ежедневно 10 метров ледовой поверхности.

Так что опасения экологов, активистов, призывающих немедленно уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу планеты и перейти на «зеленую энергию», имеют под собой очень серьезные основания.

В странах Балтии и Польше все больше домашних хозяйств и частных домовладений устанавливают панели солнечных батарей, за пределами городов монтируются ветрогенераторы. Прогресс, конечно, есть. Но пока что - это капля в море, в сравнении с тем, что предстоит сделать главным игрокам на «грязном» энергетическом рынке — Китаю, Австралии, Индии и другим. Промедление в избавлении человечества от угрозы самоуничтожения — подобно смерти.