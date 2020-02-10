Айсберг размером с Мальту оторвался от Антарктиды наш обзор
Глобальное потепление находит новые подтверждения. Причем масштабы его поражают. От ледника Пайн Айленд в Антарктиде оторвался гигантский айсберг, размеры которого равны острову Мальта в Средиземном море.
Об этом свидетельствуют снимки из космоса, сделанные во время специальной миссии спутником Sentinel-2 Европейского космического агентства (ESA).
Оторвавшаяся от континента холода ледовая гора имеет поверхность площадью около 300 квадратных километров. Для сравнения — площадь Мальты 316 квадратных километров. - Естественно, что ледник реагирует на изменения климата в мире, - говорит Марк Дринкуотер из агентства ESA.
По данным американского космического агентства NASA, если бы антарктический ледник Пайн Айленд растаял, то уровень Мирового океана поднялся бы на 1,2 метра, что неминуемо привело бы к глобальной катастрофе. Несомненно, что в таком случае все приморские страны ощутили бы это на своей территории. Так как большую часть поверхности Земли составляют моря и океаны, можно сказать, что катастрофы не избежал бы никто.
В свою очередь, специалисты ESA публикуют тревожные данные: с 90-х годов прошлого века этот ледник теряет ежедневно 10 метров ледовой поверхности.
Так что опасения экологов, активистов, призывающих немедленно уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу планеты и перейти на «зеленую энергию», имеют под собой очень серьезные основания.
В странах Балтии и Польше все больше домашних хозяйств и частных домовладений устанавливают панели солнечных батарей, за пределами городов монтируются ветрогенераторы. Прогресс, конечно, есть. Но пока что - это капля в море, в сравнении с тем, что предстоит сделать главным игрокам на «грязном» энергетическом рынке — Китаю, Австралии, Индии и другим. Промедление в избавлении человечества от угрозы самоуничтожения — подобно смерти.