На форуме, впервые проходящем на Кавказе, обсуждались факторы, которые создают современную платежную систему, инновационные способы оплаты, будущее банковского сектора, различные способы продвижения цифрового банкинга, продвижение безналичных платежей и также другие темы.

12 февраля компания Visa при поддержке Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджанской Республики и Ассоциации банков Азербайджана провела Visa Cashless Forum на тему Driving the Future в Баку.

Одной из самых интересных тем форума стал проект Open Banking, впервые представленный в нашей стране со стороны Банка Республика. В рамках этого проекта, с помощью доступных 12 Open API банка, разработчики смогут создать программы и услуги для клиентов, которые обеспечат их банковской информацией. В результате клиенты смогут воспользоваться не только банковским приложением, но и различными дополнениями для улучшения своего банковского опыта.

Поскольку подход Open Banking является новым для рынка Азербайджана, Банк запустил пилотный проект Open Banking Lab в конце прошлого года совместно с Центром Инкубации и Акселерации INNOLAND. Во время 16-недельного проекта финтех-стартапы представили свои идеи индивидуально, а также в команде. Отличившимся участникам впервые в Азербайджане в тестовом режиме (SandBox) был предоставлен Open API интерфейс для доступа к финансовым услугам Банка Республика.

На форуме также было продемонстрировано практическое применение Open API, разработанных в пилотном формате на сайте Portamanat.az в результате сотрудничества с компанией Akhundoff Networks.

Выступая на форуме в панели «Бизнес-модель банков в цифровую эру», заместитель председателя правления «Банка Республика» Эльнур Гасанов сказал: «Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Visa и участников дискуссии. Банк Республика считает, что модель «Bank-as-a-Service», основанная на подходе Open API, станет хорошим опытом в банковском секторе. По этой причине мы впервые в стране используем подход Open Banking, который основан на идеях, решениях и взаимодействиях. Уверен, что сотрудничество с финтех-компаниями поможет нам осознать свои возможности, и придаст импульс цифровой трансформации банковской сферы в стране».

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка, или позвонив по номеру 144.