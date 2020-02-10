Как сообщают польские медиа, экс-президент Польши Лех Валенса предупреждал тогдашнего президента США Билла Клинтона о России, которая снова сможет стать агрессивной по отношению к своим соседям. Этот разговор был тогда засекречен.

Главной темой переговоров двух президентов были отношения США и Польши. Лех Валенса подчеркнул тогда, что был лидером движения «Солидарность» в Польше, но не был уверен, что удастся достигнуть цели — победить коммунизм.

„Теперь мы знаем, что делать с посткоммунизмом и строительством структур, которые заменят коммунистическое общество. Ключевой частью этого процесса должна быть большая зависимость от регионального сотрудничества. Мы должны больше использовать Вышеград и развивать близкие связи с Украиной и Беларусью” - так гласят рассекреченные документы.

Далее Валенса говорил о том, что после десятилетий доминирования России в Центральной и Восточной Европе, все боятся этой страны. Валенса сказал тогда, что если Россия примет агрессивный способ заграничной политики, то наибольшей угрозе подвергнутся такие страны, как Польша и Украина.

Далее в рассекреченных документах Лех Валенса говорит:

«Целью должно быть создание России, которая будет не очень богатая, и не слишком бедная… Слишком богатая и слишком бедная Россия будет опасна. После десятилетий советского доминирования мы все боимся России. Надо помнить, что впервые в истории советская армия ушла с территорий мирным путем. Если Россия снова займется агрессивной заграничной политикой, то ее агрессия будет направлена на Украину и Польшу. Соединенные Штаты должны предотвратить это. Президент Буш был прав, понимая необходимость сильной обороны. Польша не может быть оставлена без защиты. Мы должны иметь поддержку американских сил. Польша хочет свободы и мира в Европе, и в то же время дружбы с Россией».

Бывший президент Польши пока никак не прокомментировал рассекреченные документы его переговоров с Биллом Клинтоном, экс-президент США тоже пока не откликнулся на публикацию важных документов.

Вполне вероятно, что оба будут хранить молчание. Во всяком случае, им есть что скрывать. И если простая стенограмма разговоров двух глав государств хранит протокольные диалоги, то никто не знает, о чем говорилось ими вне протокола, с глазу на глаз. И вряд ли кто об этом узнает.