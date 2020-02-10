«Азеришыг» отчиталось о проведенных за пять лет работах

Согласно информации, совещание прошло под председательством главы «Азеришыг» Вюгара Ахмедова, и в нем приняли участие главы управлений акционерного общества, региональных управлений по продаже и обеспечению электроэнергией. Совещание пришлось на 5-летнюю годовщину со дня создания «Азеришыг».

Руководство ОАО «Азеришыг» подвело итоги проведенных в прошлом году работ и проектов по перестройке инфраструктуры электрических сетей. На совещание также прошло обсуждение предстоящих задач на 2020 год. Об этом haqqin.az сообщил глава пресс-службы акционерного общества Танрыверди Мустафаев.

На совещании выступил председатель ОАО «Азеришыг» Вюгар Ахмедов, который рассказал о проведенных за 5 лет работах. Он отметил, что распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 10 февраля 2015 года в целях обеспечения потребителей во всех регионах качественной электроэнергией, как в Баку, была создана операционная компания ОАО «Азеришыг», которая занимается распределением и продажей электроэнергии.

«Та задача, что руководство страны поставило перед нами, была достаточно большой и ответственной. Сразу же после создания ОАО «Азеришыг» был составлен план действий, согласно которому начались широкомасштабные перестроечные и строительные работы. Осуществление 1-ой части Программы по восстановление электрических сетей привело к обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей в регионах, ирригационных систем для развития сельского хозяйства, промышленных и туристических объектов. Были установлены современные подстанции и комплектные трансформаторные пункты, заменены физически и морально устаревшие электрические столбы, провода, трансформаторы. Материально-техническая база была полностью обновлена и сейчас ОАО обеспечено самым передовым оборудованием», - сказал Вюгар Ахмедов.

Другие докладчики также выступили с отчетом о проделанной работе, отметив, что все поручения и обязательства были успешно завершены.

На собрании также были предоставлены статистические данные о работах, проведенных за последние пять лет.

В частности, было сообщено, что «Азеришыг» построило 41 подстанцию на 110 кВ, 110 подстанций на 35 кВ, 135 трансформаторских пункта, провело 35 505 км линий электропередач различного напряжения, отремонтировало 300 подстанций и др.

Также за последние пять лет были полностью реконструированы 0,4 кВ электросети 590 населенных пунктов. Восстановлены и подключены к электросети ветряные электростанции мощностью в 55 мегават, расположенные в поселках Ени Яшма и Шурабад.