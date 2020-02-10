Эвакуированные из Уханя в Турцию азербайджанцы завтра приедут домой

Азербайджанцев, эвакуированных 1 февраля из китайского Уханя в Анкару, в субботу, 15 февраля, отправят домой, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, сообщает Anadolu.



"За 14 дней пребывания в карантине болезнь не выявлена. В последних результатах анализов нет никаких свидетельств о заболевании ни одного из 42 эвакуированных лиц, граждане Азербайджана завтра вечером уже будут в Баку", - подчеркнул министр.

В посольстве Азербайджана в Турции сообщили, что сегодня азербайджанцы пройдут последнюю проверку в связи с коронавирусом, передает Report.