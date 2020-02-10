Знаменитый английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», который в перерыве национального чемпионата проходит тренировочные сборы в Испании, отказался вселяться в отель, в котором неделей раньше жили китайские футболисты.

В Марбелье под проживание спортсменов была снята гостиница Westin La Quinta Golf Resort and Spa, но когда выяснилось, что там недавно жили футболисты китайского клуба «Далянь Ифан», «красных дьяволов» поселили в отеле Kempinski.

Повышенную осторожность «Манчестер Юнайтед» проявил и в случае своего новичка Одиона Игало. Нигерийский нападающий был арендован у китайского клуба «Шанхай Шеньхуа», но сможет приступить к тренировкам в общей группе не раньше, чем пройдет на двухнедельный карантин.

Другой известный случай сверхосторожности выглядит немного дико. Круизный лайнер Westerdam, который вышел в море 1 февраля из Гонконга, отказались пустить в свои порты власти Японии, Тайваня, Филиппин, Таиланда и Гуама. Судно, на борту которого находятся 1455 туристов и 802 члена экипажа, согласился принять только камбоджийский порт Сиануквиль. Но и в этом случае никому не разрешили сойти на берег, пока не будет проведена тщательная медицинская проверка. Пока нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на борту, но пара десятков пассажиров заявляет о недомогании.

А на в два раза большем круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в японской Иокогаме, уже заражены 218 человек из 3,7 тысяч находящихся на борту. Власти разрешили пожилым пассажирам, прошедшим тестирование, сойти на берег вне очереди.

Несмотря на недавнее сообщение китайских властей, что эпидемия идет на спад и к апрелю закончится, в Китае зафиксирован резкий скачок заболеваний. Дело в том, что используемая методика обнаружения болезни была крайне несовершенна. По разным оценкам, тесты помогают установить заражение коронавирусом в 20-30% случаев, даже в лучших больницах – лишь около 50%. Использование компьютерной томографии лучше справляется с диагностикой, отсюда всплеск новых обнаруженных случаев, но теперь из-за проблем с диагностикой на ранних этапах неясна картина общего развития эпидемии.