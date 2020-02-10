В Сирии сбили вертолет армии Асада
В сирийской провинции Алеппо сбит вертолет сирийской армии, сообщает телеканал Al Jazeera.
По его сведениям, инцидент произошел на западе провинции.
В сирийской провинции Алеппо сбит вертолет сирийской армии, сообщает телеканал Al Jazeera.
По его сведениям, инцидент произошел на западе провинции.
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