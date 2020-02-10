Евро-2020 по борьбе: Агагусейн Мустафаев победил армянина, проигрывая 0:8
Сегодня на чемпионате Европы по борьбе в Риме начались соревнования вольников.
На ковер вышли пять азербайджанских спортсменов. В весовой категории до 65 кг Али Рагимзаде в 1/8 финала уверенно победил опытного грузина Владимира Хинчегашвили – 7:0.
Агагусейн Мустафаев (70 кг) в квалификации в потрясающей по накалу схватке одолел армянина Геворга Мхеяна – 15:8. Проигрывая 0:8, Агагусейну удалось переломить ход поединка и одержать победу.
Джабраил Гасанов (79 кг) в упорной борьбе одолел грузина Нику Кенчадзе и вышел в 1/8 финала.
Также сегодня выступят Афган Хашалов (57 кг) и Нурмагомед Гаджиев (97 кг).
А вечером будут разыграны медали в пяти женских весовых категориях. Тут у Азербайджана есть шанс на золото и две бронзы. В финал вышла Элис Манолова (65 кг), за 3-и места же поборются Алена Колесник (57 кг) и Татьяна Омельченко (62 кг).