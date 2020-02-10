Cуммарные инвестиции в экономику Азербайджана в 2019 году составили 13,5 млрд долларов. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на конференции, посвященной итогам первого года реализации «Госпрограммы социально-экономического развития регионов на 2019-2023гг». По его словам, в структуре суммарных инвестиций основное место занимают государственные капвложения. Это легко объяснимо, так как значительные средства направляются на создание и развитие инфраструктуры.

В 2019 году доля наших инвестиций в основной капитал составила 23,2%, но цель заключается в достижении хотя бы 25%, а в перспективе и выше. Значит, для привлечения частных инвестиций необходимо создание условий в самой экономике. Параллельно надо повышать экономическую эффективность госинвестиций. А также ужесточить требования эффективности перед реципиентами (получателями) госинвестиций и привести в соответствие с развитием приоритетных секторов этих инвестиций.

Частные и иностранные инвесторы обычно избегают вложений в инфраструктурные проекты, так как это в основном не приносит прибыли. Но без развития инфраструктуры немыслимо представить и развитие экономики. И вкладывая миллиардные средства в инфраструктурные проекты, государство привлекает косвенным образом частный и иностранный капитал в производство, сельское хозяйство и прочие сферы реальной экономики. А это с лихвой оправдывает расходы из госбюджета в инфраструктуру страны. Да и самому государству наличие развитой инфраструктуры помогает осуществлять более эффективное инвестирование реальной экономики. Не будь указанных инвестиций, разве можно было бы ускорить темпы роста ВВП в прошлом году до 2,2%, а ненефтяного сектора еще выше - до 3,5%? А денежные доходы населения выросли на 7,4% при инфляции в 2,5%, рост сектора аграрно-промышленного комплекса превысил 7%.

Проведенный в начале текущего года Министерством экономики первичный анализ показывает, что политическая макроэкономическая стабильность в Азербайджане открывает хорошие возможности для выхода перерабатывающей отрасли страны на новые рынки, что требует и привлечения инвестиций. Но для этого необходимо создать возможность инвесторам для выхода на внутренние рынки нашей страны с учетом возрастающей численности как населения, так и потока туристов. Это имеет большую привлекательность как для внешних, так и местных частных инвесторов. Ведь растущие население и приток туристов увеличивают потребности страны в продуктовых и потребительских товарах, услугах… В связи с этим Минэкономики готовит предложения по торговым соглашениям, которые будут соответствовать в будущем новым рынкам.

Какие же цели преследует Ильхам Адиев в связи с государственной инвестиционной программой? Конечно, в первую очередь, необходимо завершить начатые проекты, так как в предыдущие годы оставалось много незавершенных проектов. Часто приступали к новым проектам, не реализовав еще не завершенные. Таким образом, силы тоже рассеивались, а финансовые ресурсы не позволяли осуществить проекты в нужном объеме. Поэтому, в первую очередь, необходимо завершить начатые проекты. Что касается инфраструктурной сферы, то можно сказать, что основные проекты здесь уже реализованы. Но это не значит, что в предстоящие годы исчезнет необходимость в их реализации, потому что это диктует, в первую очередь, рост населения. Население страны растет, что требует новых школ, детских садов, больниц, дорожной инфраструктуры, коммуникаций. Забота о населении, конечно, главная задача. Но другая, и тоже важная задача заключается в том, что инвестиционная программа параллельно с реализацией инфраструктурных проектов должна оказывать поддержку реальному сектору экономики. И глава государства призвал Минэкономики проанализировать влияние инфраструктурных проектов на реальный сектор экономики. В частности, выяснить эффективность каждой новой инфраструктуры на реальный сектор экономики в том или ином районе.

Есть еще одна важная особенность государственной инвестиционной программы - данный процесс создает новые и сохраняет имеющиеся рабочие места. В минувшем году в нашей стране было создано 98 тыс. новых рабочих мест. Но население страны, как отметил глава государства, ежегодно будет расти на 100 тыс. человек. Рост населения, конечно, факт положительный, но при неподготовленности правительства этот процесс может привести к нежелательным проблемам, что видно на примере стран, где население растет стремительно. И неспроста глава государства поручил Минэкономики, Минтруда, Минсельхозу и правительству в целом провести серьезный анализ, связанный с трудовыми ресурсами. Ведь территория, посевные площади, природные ресурсы страны известны, их изменение невозможно. Поэтому необходимо рассчитать все так, чтобы четко спрогнозировать ситуацию, скажем, через 20-30 лет.

Да, настала пора для тщательного изучения опыта стран, население которых в настоящее время растет высокими темпами. Более того, необходимо совместно с международными финансовыми структурами разработать долгосрочную стратегию в этой сфере. И не для того, чтобы получить у них финансовую поддержку – сегодня Азербайджан не нуждается в средствах и кредитах. Сегодня Азербайджан, в отличие от многих своих соседей, тесно сотрудничает с международными финансовыми структурами, чтобы воспользоваться лишь их большим опытом. И это понятно, они работают повсюду в мире, а проблема такая наблюдается и в других странах. Правда, сегодня такой проблемы в нашей стране нет. Но население растет, что в перспективе может действительно вызвать проблему. И правительство должно привести экономический рост в соответствии с ростом населения.