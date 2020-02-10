В Мюнхене Ильхам Алиев о проблемах азербайджанских заложников

В рамках Мюнхенской конференции безопасности президент Ильхам Алиев встретился с президентом Международного комитета Красного креста Питером Маурером, сообщает АзерТАдж.

На встрече президент Ильхам Алиев отметил важность освобождения азербайджанских гражданских лиц Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, удерживаемых в заложниках со стороны Армении, и наращивания усилий в этом направлении.

Глава государства подчеркнул важность обмена всех пленных и заложников по принципу «всех на всех» в контексте армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.