Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным

Президент Александр Лукашенко рассказал, что на последней встрече в Сочи обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным как проблемы прошлого века, так и современные угрозы.

"Мы все обсуждали, сопоставляя точки зрения. Я, конечно, аккуратно выводил разговор на то, что вместе мы многое сделали", - заявил глава белорусского государства, в качестве примера напомнив о совместных усилиях двух стран во время Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости.

Отдельно Лукашенко остановился на позиции Минска по нефти. Он рассказал, что во время переговоров Путин засомневался, что белорусская сторона продолжит покупать нефть в других странах. "Зачем вы будете это делать, если она все равно дороже российской?" – передал Лукашенко слова российского коллеги.

Комментируя беседу с Путиным, Лукашенко подчеркнул, что республика продолжит диверсифицировать закупки нефти, даже если альтернативное российскому сырье будет дороже, "чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях".

Переговоры Путина и Лукашенко состоялись на прошлой неделе в Сочи. Встреча прошла на фоне разногласий сторон по нефтегазовому вопросу.