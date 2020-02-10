В значительной степени турецкое присутствие в провинции обеспечивается за счет союзных вооруженных группировок, но в последние недели Турция перебросила в Идлиб значительные военные силы, включая танки. Поэтому заявления президента, что он готов к максимальному огневому поражению противника, соответствующим образом подкреплены.

Поскольку Эрдоган прекрасно отдает себе отчет, что дерзкие действия Сирии против его войск и союзников были бы невозможны, если бы в Дамаске не ощущали поддержку со стороны Ирана и России, его гнев выплеснулся и на них: «Русские силы и поддерживаемая Ираном милиция постоянно нападают на гражданское население, устраивают резню и проливают кровь». Немаловажное обстоятельство: небо над Идлибом контролируют в первую очередь Военно-космические силы России. Угроза турецкого президента напрямую касается российских подразделений, находящихся в регионе, поэтому Эрдоган в тот же день связался по телефону с Владимиром Путиным.

В свою очередь, Москва обвиняет в нарушении договоренностей протурецкие вооруженные группировки, которые постоянно предпринимают вылазки против сирийских сил. Эрдоган призвал союзные силы мобилизоваться, придерживаться дисциплины: «Мы дали понять, что будем поступать жестко с теми представителями оппозиционных групп, которые действуют недисциплинированным образом и дают режиму повод для нападок».

Заключенные в сентябре трехсторонние Сочинские соглашения между Сирией, Турцией и Россией, трещат по всем швам. И Турция, и Россия слабо контролируют своих союзников, которые находятся в постоянном боевом соприкосновении, а Иран, демонстрируя, что убийство генерала Сулеймани не подорвало его готовность активно действовать за рубежом, и сам своими подразделениями поддерживает атаки сирийских сил, и проводит самостоятельные боевые операции. Отдельным непредсказуемым игроком остаются и курды, присягнувшие было Дамаску, но не получившие от него обещанные территории и при этом оттесненные Турцией от ее границы. Теперь они чувствуют себя всеми обделенными и никому ничего не должными.

В этой игре нервов на фоне всеобщего недоверия друг к другу наивно надеяться не только на прочный мир, а даже на сколько-нибудь долгое перемирие.