Путин и Зеленский поговорили по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным, сообщает Офис украинского президента.

Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров нормандской четверки, пишет Корреспондент.

Отдельно главы государств акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся в Донбассе и Крыму, а также в РФ.

Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей.