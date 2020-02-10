В Турции оправдали обвинявшуюся в терроризме писательницу

Турецкий суд оправдал известную писательницу Аслы Эрдоган по обвинению в пропаганде терроризма и членстве в ПКК. Суд в Стамбуле также снял с писательницы, которая живет в Германии, обвинение в угрозе целостности государства и распространении террористической пропаганды, передает AFP.

Эрдоган, чьи книги были переведены на разные языки, сотрудничала с прокурдской газетой Ozgür Gündem, которая была закрыта после неудавшейся попытки госпереворота в июле 2016 года.

Писательница провела в предварительном заключении четыре месяца в 2016 году, но позже была освобождена. Она не присутствовала на сегодняшних слушаниях, но в заявлении, зачитанном ее адвокатом Эрдалом Доганом, Эрдоган отметила, что в ее колонке не было никакой пропаганды насилия и жестокости.