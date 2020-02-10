Глава Alibaba дал еще $1,4 миллиона на разработку лекарств против коронавируса

Благотворительный фонд основателя Alibaba Group Джека Ма пожертвовал еще 10 млн юаней (примерно $1,43 млн) на разработку лекарственных препаратов против нового типа коронавируса, говорится в заявлении фонда в соцсети WeChat.

Соглашение подписано между фондом Джека Ма, Институтом респираторных заболеваний города Гуанчжоу, компанией Alibaba Cloud и медицинским фондом главы специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшаня. Оно предусматривает реализацию двух отдельных проектов, направленных на ускорение исследований и разработок новых лекарств и ключевых технологий для клинического лечения.

Alibaba Cloud, в свою очередь, бесплатно предоставит все вычислительные мощности, необходимые для исследований по разработке новых лекарств и изучения последовательности расположения генов, передает РИА Новости.

В конце прошлого месяца фонд уже выделил 100 млн юаней (примерно $14,4 млн) на разработку вакцины против нового типа коронавируса.