Никол Пашинян: «Да, мы оккупировали Джебраильский район»

Как пишет «Вестник Кавказа», немецкий историк и языковед Матиас Вольф спросил у Пашиняна, как героизация пособника нацистов Нжде сочетается в сознании властей Армении с намерением праздновать 75-летия Великой победы над фашизмом. В ответ Пашинян стал перечислять заслуги Нжде перед армянским народом, попытался сравнить его с маршалом Ованесом Баграмяном, но затем признался, что официальный Ереван просто не хочет ничего ни говорить, ни слышать о фактах сотрудничества Нжде с Третьим рейхом.

Находящийся в Германии для участия в Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Армении Никол Пашинян побывал в Фонде Фридриха Эберта, где на встрече с общественностью сделал ряд признаний о причинах неурегулированности армяно-азербайджанского нагорно- карабах ского конфликта и героизации пособника нацистов Гарегина Нжде в Армении.

«То, что его взгляды на жизнь изменились, мы не комментируем. По этому поводу мы ничего не говорим», - подчеркнул премьер-министр Армении.

Участница встречи Гюльнар Курбанова поставила перед Пашиняном вопрос об урегулировании нагорно-карабахского конфликта, сообщив, что она родом из оккупированного ВС Армении Джебраильского района и не может по сей день вернуться на родные земли. Также она спросила, как оккупация территорий Азербайджана, противоречащая международному праву, сочетается с заявлениями Еревана о стремлении построить демократию на основе европейских ценностей.

Отвечая ей, Никол Пашинян открыто признал: "Да, мы оккупировали Джебраильский район", но ушел от ответа о вынужденно перемещенных лицах и беженцах с оккупированных территорий, о том, когда и как они смогут вернуться на родные земли. Что касается сочетания военной агрессии против Азербайджана с европейскими ценностями, Пашинян заявил, что Армения строит "демократию, подходящую армянам", не уточнив при этом, почему оккупация чужих земель входит в это понятие.

Отвечая на вопросы, Никол Пашинян постоянно лгал как об исторических фактах, так и о текущем положении дел в зоне нагорно-карабахского конфликта, традиционно обвиняя Азербайджан в том, что на самом деле совершила Армения. Оккупированные азербайджанские территории вслед за своими предшественниками - зачинщиками войны за Карабах Сержем Саргсяном и Робертом Кочаряном - он называл "поясом безопасности". Так он пытался убедить немецкую публику, что агрессию в конфликте проявляет Баку, а не Ереван.

Также Пашинян пояснил, почему говорил о Карабахе как о части Армении. Оказалось, это была сложная фигура речи. "Если на Карабах нападут, это нападение будет расцениваться нами как нападение на Армению", – попытался он уйти от ответственности за противоречащее Минскому формату заявление. Затем премьер потребовал от Азербайджана "реальных шагов и предложений".

В процессе рассуждений об урегулировании нагорно-карабахского конфликта Никол Пашинян признался еще в одном неприятном для него факте: он опасается, что потеряет власть в Армении, если пойдет на какие-либо конструктивные шаги: "Я как премьер Армении заинтересован в том, чтобы решение проблемы принесло мир и безопасность, но с другой стороны, я не заинтересован, чтобы оно привело к общественным волнениям в республике и нарушению правопорядка".

В связи с этим его слова о заботе о безопасности – "пока мы не уверены в безопасности, мы не можем сделать шаги дальше" – зазвучали совершенно иначе: Никол Пашинян и его команда на самом деле беспокоятся о собственной безопасности, а не о безопасности людей на оккупированных территориях Азербайджана.

Отметим, что большинство вопросов Пашиняну было посвящено именно проблеме нагорно-карабахского конфликта, затем – отношениям Армении с Россией. Хотя премьер-министр рассчитывал поговорить прежде всего об экономических и социальных успехах республики, эта тема немецких участников встречи не интересовала.