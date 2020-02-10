Эльмир Алиев, отдел спорта 17:54

Завтра на Национальной гимнастической арене стартует Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу. Среди 30 стран, которые примут участие в соревнованиях, есть и сборная Китая, приехавшая в Баку, несмотря на эпидемию коронавируса в Поднебесной. В китайскую делегацию, прибывшую в Азербайджан в среду, вошли 18 человек. Восемь из них – спортсмены. Haqqin.az пообщался с главой китайской делегации Дзя У Хуа, курирующим в Ассоциации гимнастики Китая прыжки на батуте и тамблинг.

«Большинство наших спортсменов в прошлом году уже были в Баку, - начал разговор руководитель китайской команды. - Тренировочный процесс проходит хорошо. Обстановка в зале Национальной гимнастической арены весьма благоприятная и привычная. Говоря же об эпидемии коронавируса, в первую очередь, хотелось бы затронуть тему нашей подготовки к приезду в Азербайджан. Мы не хотели доставлять никому никаких хлопот и тем более проблем. Наша команда закрылась на сборах за месяц до Кубка мира. Ежедневно несколько раз в день измеряли температуру каждого члена команды и представителей тренерского и технического штаба. А перед тем, как выехать в Азербайджан, мы сдали необходимые анализы, получили нужные справки, с помощью которых смогли въехать в вашу страну. Федерация гимнастики Азербайджана организовала нам теплый прием в бакинском аэропорту. Представительницам прекрасного пола даже подарили цветы». Haqqin.az уже сообщал, что по прилету в Международный аэропорт Гейдар Алиев китайская команда прошла медицинскую проверку при помощи инфракрасных тепловых камер, установленных в бакинском аэропорту, и термометров. Затем члены китайской делегации заполнили декларации, в которых указали свои данные и место проживания в Баку. Также китайцев попросили трижды в день замерять температуру всех членов делегации и через сотрудника Федерации гимнастики отправлять эту информацию представителю нашего Министерства здравоохранения. «Помимо систематического контроля температуры тела всех членов нашей делегации, мы также следим за самочувствием спортсменов – чтобы никто не кашлял, не чихал и не жаловался на слабость. Тепло одеваемся, дабы лишний раз не испытывать иммунитет и не заболеть».