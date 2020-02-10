В соответствии с графиком приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и других структур, а также их заместителями в феврале 2020 года, сегодня министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде встретился с гражданами в Сабирабаде, а первый заместитель министра Али Абдуллаев – в Ширване. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе министерства.

Министр принял жителей Сабирабада и Саатлы, а первый заместитель министра – Ширвана.

Обращения граждан были связаны в основном с транспортом, телекоммуникациями, информационными технологиями и почтовой связью.

Часть проблем, поднятых гражданами, была решена на месте, другие вопросы были взяты под контроль для изучения. Также были даны поручения руководителям соответствующих структур министерства об оперативном решении вопросов, требующих дополнительного изучения, в соответствии с требованиями законодательства.

В связи с вопросами, не относящимися к полномочиям Министерства транспорта, связи и высоких технологий, гражданам были даны соответствующие разъяснения. Они были проинформированы о том, что их обращения будут направлены в соответствующие структуры.