Президент Молдовы призвал сократить число депутатов парламента

Президент Молдовы Игорь Додон обещает предложить поправки в Конституцию, связанные с сокращением числа депутатов парламента в стране минимум на треть.

"Считаю, что число депутатов нужно сократить минимум на треть, это можно сделать с помощью изменения Конституции. Я обещаю, что сразу после президентских выборов мы предложим концептуальные поправки в Конституцию, которые будут касаться и изменения количества депутатов", - цитирует главу молдавского государства РИА Новости.

В парламенте Молдовы на сегодняшний день 101 депутат. По словам президента, это число было утверждено в Конституции в 1990-х годах. Додон отмечает, что на тот момент в стране насчитывалось 4,5 миллиона граждан. За 28 лет население страны сократилось на треть, поэтому и депутатов должно стать меньше.

При этом Додон отмечает, что для внесения поправок в конституцию нужны голоса 67 депутатов. Сейчас такого количества сторонников идеи сокращения числа депутатов в парламенте не наберется, уверен президент.