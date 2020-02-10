Azercell поделился опытом с талантливыми студентами SABAH

Так, в рамках проекта, который прошел с 11 по 13 февраля 2020 года в городе Шемаха, тренеры Академии Azercell Вахида Оруджева и Кенуль Мамедова провели мастер-классы для студентов, затронув такие актуальные темы, как «Навыки проведения презентаций» и «Создай свой бренд».

Следует отметить, что участие в «Зимней школе» для Azercell стало уже традиционным. Ежегодно, начиная с 2017 года, сотрудники компании делятся здесь своим опытом и знаниями со студентами, обеспечивая тем самым, их профессиональное и личностное развитие. Главная задача в проведении данных тренингов – это развитие у студентов фундаментальных навыков, необходимых для построения успешной карьеры.

Группы SABAH Минобразования - это инновационный и ведущий проект, организованный в целях создания новой и уникальной среды в системе высшего образования, повышения качества образования, обучения грамотных, способных и подготовленных студентов, обеспечения подготовки новых кадров в соответствии с растущими требованиями рынка труда. На основе меморандума о сотрудничестве, подписанного в 2017 году между ООО Azercell Telekom и группами SABAH Минобразования, за последние 3 года 30 студентов групп SABAH были награждены ежемесячной стипендией, более 20 студентов прошли стажировку в компании, из которых один уже является сотрудником Azercell.

Отметим, что в текущем году среди 28 студентов, удостоенных почетного звания «Стипендиат Azercell», девять отобраны из групп SABAH.