Внесены изменения в деятельность MIDA

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госагентства, основная цель этих изменений заключается в том, чтобы расширить возможности лиц, имеющих личный электронный кабинет, по приобретению льготных квартир.

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева № 935 от 13 февраля 2020 года внесены изменения в указы главы государства, регулирующие деятельность Государственного агентства жилищного строительства (MİDA).

Согласно «Правилам приобретения гражданами квартир, имеющихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики, на льготных условиях» семья или лицо, имеющие право на приобретение льготной квартиры, могут воспользоваться данной услугой лишь один раз. На сегодняшний день число граждан, которым предоставлен электронный кабинет в системе «Льготная квартира», превысило 14 тысяч.

Отмечается, что в первом проекте Госагентства – в Ясамальском жилом комплексе продажа квартир завершена, и свыше 1600 семей стали обладателями льготных квартир.

В ближайшее время будет дано объявление о продаже квартир во втором проекте Госагентства – в Говсанском жилом комплексе.