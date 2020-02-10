Facebook представила новое приложение

Американская компания Facebook разработала новое приложение Hobbi, позволяющее пользователям создавать каталоги фотографий того, чем они увлекаются, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал CNET.

Приложение не привязано к аккаунту в Facebook и уже доступно для скачивания пользователям смартфонов, работающих на операционной системе iOS, в 84 странах. Некоторые СМИ сравнивают платформу с популярным сервисом для хранения визуальных закладок Pinterest. По их оценке, главное различие между приложениями - возможность у пользователей Hobbi добавлять собственные изображения с камеры телефона и монтировать из них видео.

Hobbi разработано подразделением Facebook NPE Team, которое занимается вопросами создания новых приложений. Ранее оно также выпустило несколько приложений, например, Whale для создания мемов, музыкальный сервис Aux и мессенджер Bump, позволяющий анонимно общаться с теми, кто находится рядом. Однако ни одно из них, по данным компании Sensor Tower, занимающейся аналитикой приложений, не привлекло большого количества пользователей.