Алиев и Пашинян обсудят Карабах
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян примут участие в круглом столе, посвященном карабахскому конфликту.
Мероприятие состоится в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, 15 февраля, говорится на официальном сайте организации.
Круглый стол носит название "Новые развития в нагорно-карабахском конфликте" и будет длиться 45 минут – с 17:30 по 18:15 по местному времени.
Модератор дискуссии – исполнительный директор Российско-американского фонда Селеста Валландер.