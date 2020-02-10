Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 150-летнего юбилея Наримана Нариманова. В распоряжении говорится, что в апреле 2020 года исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского писателя и государственного деятеля Наримана Наджаф оглу Нариманова.

В целях обеспечения проведения 150-летия со дня рождения выдающегося азербайджанского писателя, государственного и общественно-политического деятеля Наримана Нариманова, Министерству культуры Азербайджанской Республики совместно с Министерством образования Азербайджанской Республики и Национальной Академией Наук Азербайджана с учетом предложений Союза писателей Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий относительно 150-летнего юбилея выдающегося писателя и государственного деятеля Наримана Нариманова.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.