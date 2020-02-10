Президент Молдавии пожаловался на послов стран ЕС

Президент Молдавии Игорь Додон пожаловался на послов стран ЕС, которые якобы подрывают отношения республики с Брюсселем. Об этом он написал в своем Facebook.

«Мы видим, что некоторые из них пытаются блокировать диалог нового правительства с Брюсселем, дезинформируя Брюссель и другие европейские столицы. Они ходят по разным ведомствам, блокируют уже запущенные проекты, говорят, что не надо давать денег правительству», — заявил он.

Президент отметил, что не хотел бы называть имена, но подчеркнул, что эти послы слишком много внимания уделяют отдельным молдавским партиям, входящим в оппозицию. Додон предложил послам, которых так интересует молдавская политика, получать гражданство республики и после этого заняться работой в политической сфере.