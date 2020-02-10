Эксперты назвали главную победу Асада за годы войны в Сирии

Самой значительной победой президента Сирии Башара Асада является взятие под контроль стратегически важного шоссе между городами Алеппо и Дамаск. Об этом пишет Associated Press.

Как отмечают опрошенные агентством политологи, трасса М5 связывает политическую столицу Сирии Дамаск с экономической — Алеппо. Кроме того, она соединяется с автомагистралью М4, открывая движение к Латакии — главному порту страны на Средиземном море. Половина ее территории в настоящий момент подконтрольна боевикам.

Известно, что восстановление контроля над М5 было одним из главных приоритетов правительства Асада с первых дней войны. Ранее дорогу использовали для торгового сообщения с Иорданией, Саудовской Аравией и другими арабскими странами. По оценкам экспертов, в разгар торгового бума в Сирии до войны дорога приносила бизнесу около 25 миллионов долларов в день.