Раскрыта минимальная стоимость PlayStation 5

Минимальная стоимость приставки PlayStation 5 может составить 470 долларов. Эту информацию агентству Bloomberg раскрыли близкие к цепочке производства источники.

Инсайдеры сообщили, что себестоимость новой консоли Sony составит около 450 долларов. По их оценке, чтобы производство PlayStation 5 оказалось прибыльным, девайс нужно продавать не менее чем за 470 долларов, или почти 30 тысяч рублей. Себестоимость выпущенной в 2013 году PlayStation 4 составляла 381 доллар, приставку продавали за 399 долларов.

Аналитик Macquarie Capital Дамиан Тхонг заявил, что Sony будет трудно объяснить потребителям ценообразование новой приставки, так как они рассчитывают на стоимость консоли на уровне PlayStation 4 или 4 Pro. Компании же придется ориентироваться на стоимость Xbox Series X, поэтому в теории Sony может снизить цену PlayStation и продавать устройство в убыток. По словам источников, японская корпорация ожидает, пока Microsoft не объявит цену своей новой приставки.