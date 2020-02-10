В Пекине ввели карантин для всех въезжающих в город

В китайской столице начал действовать двухнедельный карантин для всех въезжающих в город.

Как сообщает ТАСС, распоряжение об этом приняла руководящая рабочая группа Пекина по борьбе с распространением коронавируса.

Все лица, покидающие Пекин, после возвращения должны будут две недели оставаться дома под наблюдением либо в зоне коллективного карантина. Такое же правило касается и всех приезжих.

По официальным данным, от вируса умерли 1380 человек. Число зараженных в Китае достигло почти 64 тыс. человек.